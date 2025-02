Koaličné rozhovory v Rakúsku medzi ÖVP a FPÖ naďalej obklopuje napätie

Viedeň 11. februára (TASR) - Pokračovanie koaličných rokovaní medzi krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ) a konzervatívnou Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) sa v utorok zdali čoraz napätejšie. Len chvíľu pred začiatkom ďalšieho kola rozhovorov ľudovci opäť vyjadrili pochybnosti o prípadnej koaličnej dohode medzi stranami. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.



"Tí, ktorí nie sú ochotní robiť kompromisy a uchvátila ich moc, nebudú pravdepodobne vhodní na vládnutie," povedal člen ÖVP Harald Mahrer pre noviny Kronen Zeitung.



Líder FPÖ Herbert Kickl zostáva ohľadom pokračujúcich rokovaní naďalej sebavedomý. "Bol som optimistický minulý týždeň (a) som optimistický tento týždeň," povedal 56-ročný politik. Spolu s úradujúcim predsedom ÖVP Christianom Stockerom ich údajne čaká ešte veľa diskusných tém, píše DPA.



Ľudovci od pravicových populistov z FPÖ požadujú, aby prípadná nová vláda bola "konštruktívnym a spoľahlivým" partnerom Európskej únie, keďže Kicklova strana je dlhodobo veľkým kritikom EÚ.



Ďalšou požiadavkou je podľa dokumentu, ktorý ÖVP na rokovaniach prezentovala, odsúdenie ruskej invázie na Ukrajinu a označenie Moskvy za hrozbu. Pravičiari v minulosti kritizovali európske sankcie na Rusko pre jeho už takmer trojročnú agresiu na Ukrajine.



Od rakúskych parlamentných volieb z 29. septembra 2024 prešlo už viac ako 130 dní a víťazné strany stále nevytvorili novú vládu, čo sa v krajine nikdy predtým nestalo.



Miestne médiá špekulujú, čo by prípadné zlyhanie koaličných rozhovorov medzi týmito stranami znamenalo. Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen by podľa DPA v takom prípade pravdepodobne vyhlásil dočasnú vládu.



FPÖ vyhrala parlamentné voľby so ziskom takmer 29 percent hlasov, nasledovala ÖVP s vyše 26 percentami a Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) s viac ako 20 percentami hlasov. Poverenie na zostavenie novej vlády najskôr dostali ľudovci, no po neúspechu ich rokovaní s SPÖ a liberálnou stranou NEOS dostal toto poverenie Kickl.