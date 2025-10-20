< sekcia Zahraničie
Koaličnú dohodu v Japonsku podpíšu v pondelok
Spolupredseda reformistickej pravicovej Japonskej strany inovácie Hirofumi Jošimura uviedol, že dohodu o koaličnej vláde oficiálne podpíšu o 18.00 h miestneho času.
Autor TASR
Tokio 20. októbra (TASR) - Japonská vládnuca Liberálnodemokratická strana (LDP) podpíše v pondelok koaličnú dohodu, oznámil líder jej novej partnerskej strany. Umožní to, aby sa predsedníčka LDP Sanae Takaičiová stala prvou premiérkou Japonska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Spolupredseda reformistickej pravicovej Japonskej strany inovácie (JIP) Hirofumi Jošimura uviedol, že dohodu o koaličnej vláde oficiálne podpíšu o 18.00 h miestneho času (11.00 h SELČ). Následne budú informovať o jej obsahu.
„Po starostlivom zvážení som dnes ráno telefonoval predsedníčke Takaičiovej, aby sme dosiahli koaličnú dohodu. Povedal som jej, že by sme mali spolupracovať, aby sme Japonsko posunuli vpred,“ doplnil.
LDP si tento mesiac zvolila Takaičiovú za novú predsedníčku. Jej snahu stať sa vôbec prvou ženou na premiérskom poste v Japonsku však ohrozil rozpad vládnej koalície LDP so stranou Komeitó po 26 rokoch.
Nová koalícia by otvorila cestu pre to, aby poslanci v utorok schválili vymenovanie Takaičiovej za predsedníčku vlády. Hoci LDP a JIP spoločne stále chýbajú dve kreslá v dolnej komore parlamentu na väčšinu, Takaičiová zrejme uspeje, pretože v druhom kole hlasovania potrebuje získať už len viac hlasov ako iní kandidáti.
Nový predseda vlády by sa mal koncom mesiaca zúčastniť na viacerých podujatiach vrátane medzinárodných summitov v Malajzii a Južnej Kórei. Do Japonska koncom októbra, pred summitom Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v juhokórejskom meste Kjongdžu, zároveň pricestuje americký prezident Donald Trump.
