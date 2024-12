Gruzínsky premiér: Chceme obnoviť vzťahy s USA

Tbilisi 30. decembra (TASR) - Gruzínsko je pripravené obnoviť vzťahy so Spojenými štátmi a recipročné kroky očakáva aj od administratívy zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa funkcie ujme o tri týždne. Vyhlásil to v pondelok gruzínsky premiér Irakli Kobachidze, ktorého cituje ruská agentúra TASS, píše TASR.



"Naším cieľom je zresetovať vzťahy s USA od nuly a obnoviť strategické partnerstvo. My sme tomu absolútne otvorení a pripravení a dúfame, že od novej (americkej) administratívy sa dočkáme efektívnych recipročných krokov," vyhlásil gruzínsky premiér.



Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo 30. novembra, že zastavuje strategické partnerstvo s Gruzínskom. Kobachidze dva dni predtým oznámil zastavenie rozhovorov s EÚ o vstupe do spoločenstva do roku 2028 a odmietol aj predvstupovú finančnú podporu z Bruselu.



Dosluhujúca administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v piatok uvalila sankcie na bývalého gruzínskeho premiéra, zakladateľa a faktického lídra vládnej strany Gruzínsky sen Bidzinu Ivanišviliho. Ministerstvo zahraničných vecí USA tvrdí, že Ivanišvili podkopáva demokraciu v Gruzínsku v prospech Ruska.