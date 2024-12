Kobachidze: Integrácia s EÚ bude pokračovať

Tbilisi 2. decembra (TASR) - Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze v pondelok vyhlásil, že Gruzínsko sa bude aj naďalej usilovať o vstup do EÚ napriek rozhodnutiu vlády pozastaviť prístupové rokovania do roku 2028. Vylúčil však o tejto veci diskutovať s opozíciou, ktorá organizuje protivládne protesty. TASR informuje podľa agentúr Reuters a AFP.



"Chcem všetkých ubezpečiť, že európska integrácia sa neodkladá, ale bude pokračovať s maximálnym úsilím," vyhlásil Kobachidze na tlačovej konferencii po štyroch dňoch proeurópskych protestov. Zdôraznil však, že nebude viesť "žiadne rokovania" s opozíciou.



Rozhodnutie prerušiť prístupové rokovania s EÚ do roku 2028 oznámil gruzínsky premiér vo štvrtok. Vyvolalo to silný odpor opozície, občanov, aj gruzínskych diplomatov.



Opozícia a občania usporiadali protivládne protesty, ktoré v nedeľu pokračovali štvrtým dňom. Polícia na nich zadržala už 224 ľudí. Na rozohnanie demonštrantov viackrát použila vodné delá a slzný plyn. Polícia v pondelok tiež nakrátko zadržala lídra opozičnej strany Koalícia za zmeny Zuraba Džaparidzeho.



Premiér Kobachidze skôr v pondelok obvinil opozíciu z "koordinovaného násilia", ktorého cieľom je podľa neho zvrhnutie ústavného poriadku. V pondelok na zasadnutí vlády sa poďakoval ministrovi vnútra a príslušníkom bezpečnostných orgánov za prácu počas protestov v Tbilisi a vyhlásil, že "majdan sa v Gruzínsku konať nebude".