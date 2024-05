Kobachidze: Prezidentka sa spoluprácou s opozíciou dopustila zrady

Tbilisi 26. mája (TASR) - Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová v nedeľu opäť varovala, že politika súčasnej gruzínskej vlády môže zabrániť Gruzínsku pokračovať v jeho ceste k integrácii do EÚ.



Ako informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), Zurabišviliová v nedeľu v Tbilisi v prejave pri príležitosti Dňa nezávislosti vyhlásila, že nad Gruzínskom "visí tieň Ruska". Dodala, že práve pre to je teraz v záujme zachovania jeho nezávislosti a mieru nevyhnutné "partnerstvo a zblíženie s USA a Európou".



Podľa RFE/RL sa Zurabišviliová jasne odvolávala na najnovšie zhoršenie vzťahov medzi vládnucou stranou Gruzínsky sen a západnými partnermi Gruzínska, ktoré súvisí so zákonom o transparentnosti zahraničného vplyvu označovanom jeho odporcami za "ruský", pretože podľa nich kopíruje ruský zákon o tzv. zahraničných agentoch.



Pri porovnávaní Ruska a EÚ Zurabišviliová označila Európsku úniu za slobodný priestor, do ktorého sa žiadna krajina neintegrovala proti vôli svojich občanov a v ktorom je chránený jednotlivec, jeho rodina i sociálny status.



Súčasne vyjadrila nepochopenie, že v diskusii o rozdieloch medzi Ruskom a EÚ treba časti verejnosti pripomínať, "kto je nepriateľ a kto je priateľ" Gruzínska.



"Vieme, kto nám vzal územia, kto porušil našu územnú celistvosť" a kto - na druhej strane - "bránil našu suverenitu neuznaním okupácie (gruzínskych) území," objasnila Zurabišviliová.



Komentovala aj vyhlásenia čestného predsedu vládnej strany Gruzínsky sen, proruského miliardára Bidzinu Ivanišviliho, a gruzínskeho premiéra Irakliho Kobachidzeho o "globálnej strane vojny", ktorá sa údajne usiluje urobiť z Gruzínska druhý front vojny proti Rusku.



Zurabišviliová tieto tvrdenia odmietla s argumentom, že EÚ nezačala žiadnu vojnu. Dodala, že existuje len jedna "strana vojny" – Rusko so svojou imperiálnou politikou, ktoré naďalej okupuje gruzínske územia. Sumarizovala, že Gruzínci si musia vybrať "medzi európskym Gruzínskom a Gruzínskom ruského typu".



Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze na tom istom podujatí obvinil prezidentku zo "zrady", ktorej sa podľa neho dopustila spoluprácou s opozíciou. Tú Kobachidze považuje za súčasť spomínannej "globálnej strany vojny". Kobachidze občanov ubezpečoval, že jeho vláda "stojí na stráži suverenity a nezávislosti Gruzínska".



Väzneného exprezidenta Michaila Saakašviliho a jeho stranu Zjednotené národné hnutie (UNM), ktorá v krajine vládla v rokoch 2004-12, označil Kobachidze za zahraničných agentov konajúcich podľa pokynov z USA a EÚ. Dodal, že práve toto konanie "Gruzínsko dočasne pripravilo o 20 percent jeho území".