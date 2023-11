Koca:Turecko chce v piatok evakuovať choré a zranené deti z Pásma Gazy

Ankara 23. novembra (TASR) - Turecko plánuje v piatok evakuovať niekoľko zranených a chorých detí z Pásma Gazy. Oznámil to vo štvrtok turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Ankara od začiatku vojny v Pásme Gazy 7. októbra po útoku hnutia Hamas na Izrael evakuovalo 150 tamojších obyvateľov, najmä onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov. Tento týždeň Ankara z palestínskej enklávy evakuovala viac ako 100 tureckých občanov, cyperských Turkov a ich príbuzných.



Koca na letisku v Ankare oznámil, že vo štvrtok boli do Turecka privezené tri choré deti z Gazy. Dodal, že dvojročný chlapec a dve dievčatá vo veku 9 a 10 rokov podstúpia v Turecku liečbu.



Turecký minister zdravotníctva vysvetlil, že ďalšia evakuácia z Pásma Gazy meškala pre problémy s povoleniami na ich prepustenie. Podľa neho sú komplikácie z veľkej časti vyriešené.



"Očakávame, že tretie kolo evakuácie sa uskutoční zajtra (v piatok)... V skupine je menej onkologických pacientov, ale pôjde o evakuáciu, ktorá bude väčšinou pozostávať zo zranených detí a mladých ľudí,“ povedal novinárom. Dodal, že nikto z 50 ľudí na zozname nie je v kritickom stave.



Ankara v uplynulých týždňoch poslala do Egypta 800 ton humanitárnej pomoci, zdravotníckeho materiálu a liekov pre obyvateľov Gazy. Chce tiež zriadiť poľnú nemocnicu na území palestínskej enklávy neďaleko hraničného priechodu Rafah.



Koca vo štvrtok uviedol, že tureckí, egyptskí a izraelskí predstavitelia pracujú na identifikácii vhodného miesta pre poľnú nemocnicu.