Kodaň bude aj toto leto odmeňovať turistov za ekologické rozhodnutia

Kodaň 13. mája (TASR) - Dánske hlavné mesto Kodaň sa aj nadchádzajúce leto bude pomocou stimulov snažiť povzbudiť svojich návštevníkov, aby cestovali a spoznávali miesta udržateľnejším spôsobom. V reakcii na zmeny klímy a nadmerný turizmus vo svete sa metropola chystá predĺžiť svoju minuloročnú iniciatívu CopenPay, ktorá bude rozšírená o ďalšie zľavy a zameraná na cestujúcich vo vlakoch. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA, píše TASR.



Počas pilotného projektu mohli v lete 2024 návštevníci Kodane za používanie bicykla, metra alebo za zbieranie odpadkov získavať kultúrne zážitky, nápoje či iné výhody. Túto ponuku teraz mesto plánuje zdvojnásobiť na obdobie deviatich týždňov a počet aktivít zvýšiť až trojnásobne, na celkových 90.



„Cestovný ruch sa významne podieľa na emisiách oxidu uhličitého a je potrebné zmeniť zmýšľanie turistov a podporiť ich v tom, aby sa rozhodovali ekologickejšie,“ píše sa vo vyhlásení organizácie Wonderful Copenhagen.



Iniciatíva CopenPay bude tento rok prebiehať od 17. júna do 17. augusta. Odmeny sa budú rozdávať predovšetkým za cestovanie vlakom. Tí, ktorí sa týmto spôsobom dopravia do Kodane, môžu získať bezplatné požičanie bicyklov, lekcie jogy, prehliadky so sprievodcom alebo nižšie vstupné na niektorú z najväčších atrakcií v meste. Okrem toho budú dovolenkári motivovaní k tomu, aby cestovali menej, no zostávali dlhšie.



„Integráciou zodpovednejších činností do zážitkov návštevníkov CopenPay nanovo definuje prístup k cestovnému ruchu v Kodani,“ povedal vedúci organizácie Wonderful Copenhagen Sören Tegen Pedersen. Cieľom projektu podľa DPA nie je prilákať do mesta viac turistov, ale zvýšiť ich povedomie o udržateľnejšom cestovaní.