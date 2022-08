Kodaň sa vzdala plánu byť prvým uhlíkovo neutrálnym hlavným mestom

Kodaň 23. augusta (TASR) - Kodaň sa vzdala svojich ambícií stať sa do roku 2025 vôbec prvým hlavným mestom na svete, ktoré by bolo uhlíkovo neutrálne. Dánskej verejnoprávnej stanici DR to v pondelok povedala starostka tohto mesta Sophie Hästorpová Andersenová s tým, že tento cieľ už nie je dosiahnuteľný.



"Je strašne mrzuté, že to nestihneme v roku 2025. Som z toho naozaj smutná," dodala.



Agentúra DPA pripomína, že Kodaň propagovala tento svoj ambiciózny klimatický cieľ viac než desaťročie. Podľa DR sa dánskej metropole dosiaľ podarilo znížiť emisie CO2 o približne 80 percent.



Kodanská starostka však teraz uviedla, že 100-percentné zníženie v časovom horizonte nasledujúcich troch rokov nie je dosiahnuteľné.