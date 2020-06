Kódex EÚ pomáha odstraňovať nenávistné obsahy na internete

Brusel 22. júna (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila v pondelok výsledky ďalšieho hodnotenia na základe svojho kódexu správania sa v on-line prostredí, ktorý je zameraný na boj proti nenávistným prejavom na internete.



Podľa EK sú výsledky hodnotenia pozitívne. Podľa jej zistení IT spoločnosti posudzujú až 90 percent označených obsahu do 24 hodín a odstraňujú 71 percent obsahov považovaných za nezákonné nenávistné prejavy.



V roku 2016, keď došlo k prijatiu kódexu, bolo odstraňovaných iba 28 percent takýchto obsahov.



Exekutíva EÚ však zároveň vyzvala internetové platformy, aby aj naďalej posilňovali transparentnosť a spätnú väzbu pre svojich používateľov.



"Nastal čas na zabezpečenie toho, aby všetky platformy mali rovnaké povinnosti na celom jednotnom trhu EÚ a aby sa v právnych predpisoch objasnili povinnosti platforiem," uviedla podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.



V praxi to podľa nej znamená, že všetko to, čo je nezákonné mimo on-line prostredia, musí zostať nezákonné aj na internete. Komisia v súčasnosti pripravuje nový zákon o digitálnych službách, ktorý prinesie zmeny aj v tejto oblasti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)