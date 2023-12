Kohen: Vojna v Gaze bude pokračovať bez ohľadu na medzinárodnú podporu

Jeruzalem 13. decembra (TASR) - Vojna v Pásme Gazy, ktorú Izrael vedie proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas, bude pokračovať "s medzinárodnou podporou, či bez nej", uviedol v stredu izraelský minister zahraničných vecí Eli Kohen. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Izrael bude pokračovať v svojej vojne proti Hamasu s medzinárodnou podporou, či bez nej. Prímerie v tejto fáze je darčekom pre teroristickú organizáciu Hamas, a u možní mu to vrátiť sa a ohrozovať obyvateľov Izraela," uvádza sa vo vyhlásení vydanom izraelským ministerstvom zahraničných vecí, podľa ktorého to Kohen povedal pri príležitosti návštevy nemenovaného diplomata.



Vojnu medzi Izraelom a Hamasom vyvolala smrtiaca vlna útokov palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra. Zahynulo pri nich 1200 ľudí - väčšinou civilistov - a ďalších zhruba 240 militanti odvliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



Odvetné akcie izraelskej armády si v Pásme Gazy vyžiadali už najmenej 18.200 obetí, väčšinou žien a detí.