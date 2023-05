Koho pozvali na korunováciu britského kráľa?

Londýn 6. mája (TASR) - Britský kráľ Karol III. bude v sobotu oficiálne korunovaný vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Pozvánky na korunováciu rozoslali viac než 2000 hosťom. Slovensko bude na podujatí zastupovať prezidentka Zuzana Čaputová s partnerom. TASR vám podľa správ televízií BBC a Sky News prináša prehľad potvrdených aj možných hostí korunovácie.



Členovia kráľovskej rodiny



Nebude chýbať Karolov syn, následník trónu princ William s manželkou Kate a ich tromi deťmi – princmi Georgeom a Louisom a princeznou Charlotte. Po mnohých špekuláciách potvrdil svoju účasť aj Karolov druhý syn princ Harry. Jeho manželka Meghan s deťmi však ostanú v Spojených štátoch.



Okrem toho prídu aj Karolovi súrodenci princezná Anne a Edward, vojvoda z Edinburghu. Očakáva sa aj účasť Andrewa, vojvodu z Yorku, ktorý sa stiahol z verejného života kráľovskej rodiny po škandále okolo sexuálneho zneužívania a kontaktov s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom. Na korunováciu nebola pozvaná jeho bývalá manželka Sarah Fergusonová. Zrejme však prídu ich dve dcéry – princezné Beatrice a Eugenie. Okrem toho by sa mala na ceremónii zúčastniť aj dcéra princeznej Anne Zara Tindallová s manželom.



Spomedzi Kamiliných príbuzných tam bude napríklad jej sestra Annabel Elliotová. Podľa britského denníka The Times sa očakáva aj účasť Kamilinho bývalého manžela Andrewa Parkera Bowlesa a ich spoločného syna Toma Parkera Bowlesa.



Svetoví politici a členovia zahraničných kráľovských rodín



Buckinghamský palác nezverejnil presný zoznam hostí, no uviedol, že na korunovácii bude zastúpených 203 krajín sveta.



Čo sa týka britských politikov, je možné, že okrem súčasného britského premiéra Rishiho Sunaka sa na korunovácii zúčastnia aj bývalí premiéri, ako napríklad Liz Trussová či Tony Blair. Príde aj niekoľko poslancov parlamentu a očakáva sa tiež účasť nového škótskeho premiéra Humzu Yousafa.



Spomedzi svetových lídrov sa na podujatí objaví napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý tak chce preukázať svoje priateľstvo, rešpekt a úctu k Británii. Nemecko bude zastupovať prezident Frank-Walter Steinmeier a Taliansko Sergio Mattarella.



Americkí prezidenti sa na korunováciách v Británii tradične nezúčastňujú, šéfa Bieleho domu Joea Bidena bude zastupovať jeho manželka Jill.



Účasť potvrdil aj poľský prezident Andrzej Duda či austrálsky premiér Anthony Albanese. Spomedzi predstaviteľov Európskej únie by mala prísť predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, šéfka europarlamentu Roberta Metsolová a predseda Európskej rady Charles Michel.



Okrem toho tam budú aj predstavitelia krajín Spoločenstva národov (Commonwealth) a rôzni náboženskí predstavitelia.



Na korunováciu neboli pozvaní predstavitelia Ruska, Bieloruska, Mjanmarska, Afganistanu, Sýrie, Venezuely a Iránu. Severnej Kórei a Nikarague bola poskytnutá možnosť zúčastniť sa na diplomatickej úrovni.



V rozpore s tradíciou boli na korunováciu pozvaní aj členovia zahraničných kráľovských rodín. Príde napríklad monacké knieža Albert II. s manželkou Charlene, španielsky kráľ Filip a kráľovná Letícia, japonský korunný princ Akišino s manželkou Kiko či švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv, ktorého bude sprevádzať jeho dcéra princezná Victoria. Zastúpená bude i belgická a holandská kráľovská rodina.



Celebrity



Špekuluje sa tiež, či budú na korunováciu pozvané aj niektoré celebrity, ktoré sa priatelia s Karolom a Kamilou. Vďaka spojeniu s charitatívnou organizáciou Prince's Trust, ktorú Karol založil pred vyše 40 rokmi, potvrdili účasť niektoré známe osobnosti. Vo Westminsterskom opátstve tak bude britská moderátorská dvojica Ant & Dec, šéfredaktor britského módneho časopisu Vogue Edward Enninful či americký spevák Lionel Richie, ktorí sú veľvyslancami tejto charitatívnej organizácie.



Žiadna iná známa osobnosť svoju účasť na korunovácii zatiaľ nepotvrdila. Podľa BBC sa však hovorí aj o možnej účasti niekdajšej anglickej futbalovej hviezdy Davida Beckhama s manželkou Victoriou, keďže v minulosti sa zúčastnili napríklad na svadbách princov Williama a Harryho.



Dobrovoľníci, charitatívni pracovníci, príslušníci ozbrojených síl a iní



Okrem 2200 hostí priamo vo Westminsterkom opátstve vybral kráľovský pár ďalších 400 hostí, predstaviteľov rôznych charitatívnych organizácií, ktorí budú môcť sledovať korunováciu z Kostola sv. Margity, ktorý sa nachádza v areáli Westminsterského opátstva.



Na korunováciu bolo okrem toho pozvaných aj 450 držiteľov Medaily Britského impéria udeľovanej za zásluhy v občianskej alebo vojenskej službe. Podľa Sky News boli pozvaní tiež laureáti vlaňajšej Nobelovej ceny.