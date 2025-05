Tokio 30. mája (TASR) - Čína obnoví dovoz morských plodov z Japonska, oznámil v piatok japonský minister poľnohospodárstva Šindžiró Koizumi. Peking pozastavil import v roku 2023 pre obavy súvisiace s vypúšťaním upravenej, mierne rádioaktívnej odpadovej vody z jadrovej elektrárne Fukušima do oceánu, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Táto otázka bola pre ázijské krajiny významným politickým a diplomatickým bodom napätia. Koizumi doplnil, že k dohode došlo po stretnutí japonských a čínskych predstaviteľov v Pekingu. Dovoz podľa neho obnovia po dokončení príslušnej administratívy.



„Morské plody sú dôležitým vývozným artiklom pre Japonsko a obnovenie ich vývozu do Číny predstavuje významný míľnik,“ skonštatoval minister.



Šéf japonskej diplomacie Takeši Iwaja krok privítal a označil ho za „veľký prvý krok, ktorý by mohol Japonsku a Číne pomôcť riešiť viacero zostávajúcich otázok medzi oboma krajinami“, vrátane sporov o územie, obchod a vojnovú históriu.



Predstavitelia však spresnili, že čínsky zákaz poľnohospodárskych a rybárskych produktov z desiatich japonských prefektúr vrátane Fukušimy stále platí a že budú naďalej presadzovať jeho zrušenie.



Čínska colná správa vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že obe strany vo štvrtok uskutočnili „nové kolo technických výmen o otázkach bezpečnosti japonských vodných produktov... a dosiahli významný pokrok“, ale nespomenula dohodu.



Peking zablokoval dovoz japonských morských produktov, pretože podľa neho by ich uvoľnenie ohrozilo rybársky priemysel a pobrežné komunity na východe Číny.



Jadrovú elektráreň Fukušima v roku 2011 poškodilo zemetrasenie s magnitúdou 9,0 a následná vlna cunami. Vypúšťanie odpadovej vody do mora sa začalo 24. augusta 2023. Odpadová voda sa najskôr očistí od rádioaktívnych izotopov s výnimkou trícia, ktorého odstránenie je veľmi náročné. Následne sa voda rozriedi na bezpečnú koncentráciu rádioaktivity a až potom sa vypustí do mora. Očakáva sa, že vypúšťanie odpadovej vody bude pokračovať niekoľko desiatok rokov.