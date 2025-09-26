< sekcia Zahraničie
Koizumi sa ospravedlnil za kroky spolupracovníka v kampani
Vládnuca strana, ktorá je pri moci takmer nepretržite od roku 1955, zažila v uplynulých rokoch sériu korupčných škandálov a nepriaznivých volebných výsledkov. Nového predsedu si zvolí 4. októbra.
Autor TASR
Tokio 26. septembra (TASR) - Popredný kandidát na lídra japonskej vládnucej Liberálnodemokratická strana (LDP) a súčasne predsedu vlády Šindžiró Koizumi sa musel v piatok ospravedlniť po tom, čo sa jeho tím priznal, že sa snažil zaplaviť populárnu sociálnu platformu pochvalnými vyjadreniami na jeho adresu. Koizumi poprel, že by o takejto snahe vopred vedel, napísala agentúra AFP.
Bulvárny časopis Šúkan bunšun informoval, že jeden z Koizumiho spolupracovníkov prostredníctvom e-mailu naliehal na ostatných členov volebného tímu a priaznivcov, aby na platforme na šírenie videí Niconico zverejňovali chvály na Šindžiróa Koizumiho, súčasného ministra poľnohospodárstva. Ten pravidelne vedie v prieskumoch verejnej mienky k voľbe nového šéfa LDP, ktorý by sa zároveň stal piatym japonským premiérom za posledných päť rokov.
Vládnuca strana, ktorá je pri moci takmer nepretržite od roku 1955, zažila v uplynulých rokoch sériu korupčných škandálov a nepriaznivých volebných výsledkov. Nového predsedu si zvolí 4. októbra. Vo funkcii nahradí Šigerua Išibu, ktorý 7. septembra po necelom roku odstúpil pre neúspech LDP v parlamentných voľbách.
Spolupracovník podľa časopisu okrem iného žiadal adresátov e-mailu, aby napísali, že Koizumi „vyzerá zrelšie“ ako predtým, a vyjadrili predstieraný úžas nad jeho údajnou úlohou pri presviedčaní Išibu, aby odstúpil.
„Bolo mi povedané, že tento e-mail bol zaslaný s cieľom rozšíriť podporu pre mňa, ale niektoré z komentárov uvedených ako príklady zašli príliš ďaleko a boli nevhodné,“ uviedol 44-ročný politik, ktorého víťazstvo v boji o post predsedu strany a vlády by podľa AFP znamenalo generačnú zmenu pre dlhodobo dominantnú LDP.
„Keby som bol silnejší, (môj spolupracovník) by sa toľko neobával a nič z tohto by neurobil. Je mi to ľúto,“ dodal favorit straníckych volieb.
AFP si všimla, že v piatok sa na platforme X šírili príspevky vyzývajúce Koizumiho, aby „stiahol svoju kandidatúru na post predsedu strany“.
Nový premiér bude musieť po zvolení riešiť množstvo zložitých problémov, ako je rýchlo starnúce obyvateľstvo, štátny dlh a hospodárstvo sužované rastúcou infláciou, skonštatovala francúzska agentúra.
