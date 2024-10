KOKAÍN NA PIZZI: Nemecká polícia vykonala raziu v meste Düsseldorf

Düsseldorf 23. októbra (TASR) – Nemecká polícia vykonala raziu v reštaurácii v meste Düsseldorf, ktorá ponúkala k pizzi číslo 40 ako prílohu kokaín. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



"Bola to jedna z najpredávanejších pízz," vyhlásil pred zástupcami médií šéf kriminálnej polície Michael Graf von Moltke.



Políciu na pizzériu prvý raz upozornili zástupcovia hygieny v marci. Keď reštauráciu začali sledovať vyšetrovatelia odboru drogovej trestnej činnosti, veľmi rýchlo pochopili dôvod popularity pizze č. 40, uviedol v pondelok Moltke, píše DPA.



Keď polícia navštívila 36-ročného vedúceho reštaurácie, údajne vyhodil z okna priamo pred policajtmi balíček s drogami, uviedla tamojšia polícia. Balíček obsahoval 1,6 kilogramu kokaínu, 400 gramov marihuany a 268.000 eur v hotovosti.



Vedúci reštaurácie bol o niekoľko dní prepustený a podľa polície ju opäť otvoril a pokračoval v predaji "kokaínovej" pizze č. 40. Vyšetrovateľom tak poskytol príležitosť vypátrať celý dodávateľský reťazec. O niekoľko týždňov neskôr tak približne 150 príslušníkov bezpečnostných zložiek na západe Nemecka rozbilo celý drogový gang. Polícia zatkla troch podozrivých vrátane 22-ročnej hlavy celej operácie a vykonala prehliadky domov a firiem ďalších 12 podozrivých osôb.



Počas prehliadok objavili dve marihuanové plantáže – v meste Mönchengladbach s 300 rastlinami, v Solingene menšiu so 60 rastlinami. Našli tiež zbrane, luxusné hodinky a neuvedené množstvo hotovosti, píše DPA.



Vedúci pizzérie bol zatknutý pri pokuse o útek do zahraničia a zostáva vo väzbe. Polícia mená podozrivých nezverejnila v súlade s nemeckou legislatívou na ochranu súkromia. Rovnako nezverejnila ani cenu špeciálnej pizze č. 40.