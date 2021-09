Kokaín sa dostáva do Európy najmú cez prístavy v Belgicku a Holandsku

Brusel 8. septembra (TASR) – Belgicko a Holandsko sa stali hlavnými vstupnými centrami pre obchodovanie s kokaínom v Európe, keď v tejto úlohe nahradili Španielsko, ktoré bolo donedávna vstupnou bránou pašovaného kokaínu do európskych krajín.



Uviedla to v stredu tlačová agentúra Belga s odkazom na utorňajšiu správu európskeho policajného úradu Europol.



Podľa správy, ktorú Europol vypracoval v spolupráci s Úradom OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), využívajú medzinárodné zločinecké organizácie zvýšenú ponuku kokaínu, najmä z Kolumbie, a na prepašovanie drog do Holandska používajú prístavy Rotterdam (Holandsko), Hamburg (Nemecko), ale predovšetkým Antverpy (Belgicko).



„Epicentrum trhu s kokaínom v Európe sa posunulo na sever," uvádza sa v správe Europolu. S dodatkom, že obchodovanie s kokaínom v Európe je „násilnejšie, rozmanitejšie a konkurencieschopnejšie".



Europol tiež upozornil, že rastúce používanie nákladnej dopravy v kontajneroch, z čoho ťažia veľkokapacitné prístavné terminály v Antverpách, Rotterdame a Hamburgu, „upevnilo úlohu Holandska ako tranzitnej zóny kokaínu".



Pobrežie Severného mora tak nahradilo Pyrenejský polostrov, ktorý bol donedávna považovaný za hlavný vstupný bod pre nelegálne pašovaný kokaín do Európy.



Europol vo svojej správe uviedol, že len v roku 2020 v Antverpách úrady zachytili kokaín v celkovom množstve 65,6 tony. Vo februári tohto roka Nemecko a Belgicko spoločne zabránili prepašovaniu rekordného „úlovku" 23 ton drogy do Európy, pričom kokaín bol opäť ukrytý v námorných kontajneroch.



Vedúca oddelenia operačného a analytického centra Europolu Julia Viedmová v správe pre médiá uviedla, že obchodovanie s kokaínom je jedným z kľúčových problémov z hľadiska bezpečnosti, ktorému je EÚ v súčasnosti vystavená.



„Takmer 40 percent zločineckých skupín pôsobiacich v Európe je zapojených do obchodovania s drogami a obchod s kokaínom generuje zločinecké zisky vo výške niekoľkých miliárd eur. Lepšie porozumenie výzvam, s ktorými sa stretávame, nám pomôže účinnejšie čeliť násilnej hrozbe, ktorú siete obchodujúce s kokaínom predstavujú pre naše komunity," opísala situáciu.