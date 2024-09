KOKAÍN V INVALIDNOM VOZÍKU:Psy na letisku vo Viedni našli 14kg kokaínu

Viedeň 7. septembra (TASR) – Policajné psy na letisku Viedeň-Schwechat našli v invalidnom vozíku 39-ročného pasažiera z Venezuely ukrytých 14 kilogramov kokaínu, uviedla v sobotu polícia. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Pasažier do Viedne priletel z Brazílie, uvádza policajné vyhlásenie. Po letisku sa pohyboval na elektrickom vozíku a mal pri sebe zdravotnú dokumentáciu k zákroku, ktorý mal vo Viedni údajne podstúpiť.



Muž však vzbudil u polície podozrenie, preto bol jeho vozík preskúmaný pomocou psov na vyhľadávanie drog, ktorí v opierke chrbta odhalili kokaín vysokej kvality v hodnote približne 1,5 milióna eur.



Incident sa odohral 14. júla. Muž bol zadržaný a umiestnený do väzby. Vyšetrovaním sa podarilo zistiť, že Venezuelčan nebol na používanie vozíka odkázaný a že ho využíval iba ako maskovanie.



Väčšina kokaínu sa z Južnej Ameriky do Európskej únie dostane najmä cez prístavy Rotterdam a Antverpy, kde colníci čoraz častejšie nachádzajú veľké množstvá drog ukrytých v prepravných kontajneroch. V Rotterdame zhabali vlani v auguste dosiaľ najväčšie množstvo kokaínu v jednotlivej zásielke — zhruba osem ton v hodnote približne 600 miliónov eur —, ktoré sa nachádzalo v kontajneri s banánmi.