LIETADLO PLNÉ KOKAÍNU: Polícia zničila 500 kg zadržanej drogy

Sydney 4. decembra (TASR) - Austrálska polícia zničila približne 500 kilogramov kokaínu zadržaného v roku 2020 po páde lietadla, ktoré malo prevážať drogy z Papuy-Novej Guiney, informuje TASR na základe stredajšej správy agentúry DPA.



Kokaín bol pod dohľadom príslušníkov oboch krajín spálený v zabezpečenom zariadení v štáte Queensland ešte 28. novembra, uviedla austrálska federálna polícia vo svojom vyhlásení.



V roku 2020 sa ľahké lietadlo Cessna, údajne naložené drogami, pokúsilo odletieť zo vzletovej dráhy severne od hlavného mesta Port Moresby do austrálskeho Queenslandu. Polícia predpokladá, že pád stroja pri štarte spôsobila príliš veľká hmotnosť drog.



Policajné zložky v Papue-Novej Guinei o päť dní na to našli kokaín v hodnote približne 800 miliónov austrálskych dolárov (489 miliónov eur), ktorý bol údajne na palube lietadla. V tom čase išlo o najväčší zásah policajných zložiek v krajine. Po zadržaní bol kokaín zaslaný do Austrálie na forenzné testy a uskladnenie.



Päť občanov Austrálie a štyria podozriví muži z Papuy-Novej Guiney boli obvinení z pokusu o pašovanie drog a v septembri boli odsúdení na 18 a 19 rokov odňatia slobody. Rozsudok vykonali justičné orgány Papuy-Novej Guiney, ktoré taktiež vydali nariadenie na zničenie drog.



V čase zadržania federálna polícia v Austrálii oznámila, že obvinení Austrálčania mali údajne väzby na taliansky organizovaný zločin.