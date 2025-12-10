Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kolaps budov vo Feze si vyžiadal najmenej 19 obetí

V meste Fez na severe Maroka sa v stredu 10. decembra 2025 zrútili dve budovy, Foto: TASR/AP

Ďalších 16 osôb utrpelo zranenia.

Autor TASR
Rabat 10. decembra (TASR) - V meste Fez na severe Maroka sa v stredu skoro ráno zrútili dve budovy, informovala štátna tlačová agentúra MAP. Pri incidente zahynulo najmenej 19 ľudí a ďalších 16 osôb utrpelo zranenia. Tamojšie orgány varujú, že tieto údaje sa môžu zmeniť, píše TASR na základe agentúry AFP a Reuters.

Miestne úrady podľa MAP potvrdili, že ešte počas noci sa zrútili dve susediace štvorpodlažné budovy. Bývalo v nich osem rodín.

Bezpečnostné služby, jednotky civilnej ochrany aj miestni predstavitelia sa na miesto nehody vydali hneď, ako ich o incidente informovali. Zranené osoby boli prevezené do univerzitnej nemocnice v meste, zatiaľ čo pátracia a záchranné operácie po ďalších prípadných obetiach uviaznutých pod troskami pokračovali.

Susedné budovy v oblasti úrady evakuovali, uvádza MAP.
