< sekcia Zahraničie
Kolínska katedrála bude od turistov vyberať vstupné
Ľudia, ktorí vstupujú do katedrály, aby sa zúčastnili na bohoslužbe a modlitbách, budú oslobodení od vstupného.
Autor TASR
Kolín nad Rýnom 7. marca (TASR) - Katedrála v Kolíne nad Rýnom, známa nemecká pamiatka a obľúbená turistická atrakcia, začne od návštevníkov vyberať vstupné, keďže cirkevné orgány zápasia s rastúcimi nákladmi na jej údržbu. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.
Kapitula katolíckej katedrály oznámila, že vstupné začne vyberať v druhej polovici roka, presnú sumu však neuviedla.
Katedrála s dvoma vežami sa týči nad hlavnou železničnou stanicou v Kolíne nad Rýnom, vedľa rieky Rýn, a dominuje panoráme mesta. Výstavba gotickej katedrály sa začala v roku 1248, svätostánok dokončili až v roku 1880. Pamiatku v roku 1996 zapísali na zoznam Svetového dedičstva UNESCO. Katedrálu ročne navštívi približne šesť miliónov ľudí.
Inflácia a rastúce personálne náklady viedli k neustálemu zvyšovaniu cien na údržbu budovy. Katedrála plánuje v tomto roku výdavky vo výške približne 16 miliónov eur. Zároveň sa rezervy, ktoré sa v uplynulých rokoch používali na vyplnenie medzier vo financovaní, do veľkej miery vyčerpali, čiastočne aj preto, že počas pandémie COVID-19 nebolo možné dlhší čas realizovať platené návštevy veží a pokladnice katedrály.
Ľudia, ktorí vstupujú do katedrály, aby sa zúčastnili na bohoslužbe a modlitbách, budú oslobodení od vstupného. Dekan katedrály Guido Assmann uviedol, že turisti tvoria približne 99 percent návštevníkov.
Kapitula katolíckej katedrály oznámila, že vstupné začne vyberať v druhej polovici roka, presnú sumu však neuviedla.
Katedrála s dvoma vežami sa týči nad hlavnou železničnou stanicou v Kolíne nad Rýnom, vedľa rieky Rýn, a dominuje panoráme mesta. Výstavba gotickej katedrály sa začala v roku 1248, svätostánok dokončili až v roku 1880. Pamiatku v roku 1996 zapísali na zoznam Svetového dedičstva UNESCO. Katedrálu ročne navštívi približne šesť miliónov ľudí.
Inflácia a rastúce personálne náklady viedli k neustálemu zvyšovaniu cien na údržbu budovy. Katedrála plánuje v tomto roku výdavky vo výške približne 16 miliónov eur. Zároveň sa rezervy, ktoré sa v uplynulých rokoch používali na vyplnenie medzier vo financovaní, do veľkej miery vyčerpali, čiastočne aj preto, že počas pandémie COVID-19 nebolo možné dlhší čas realizovať platené návštevy veží a pokladnice katedrály.
Ľudia, ktorí vstupujú do katedrály, aby sa zúčastnili na bohoslužbe a modlitbách, budú oslobodení od vstupného. Dekan katedrály Guido Assmann uviedol, že turisti tvoria približne 99 percent návštevníkov.