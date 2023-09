Kolízia rybárskej lode s veľrybou v Austrálii si vyžiadala jednu obeť

Sydney 30. septembra (TASR) - Jeden Austrálčan prišiel v sobotu o život a ďalšieho museli hospitalizovať po tom, čo do ich rybárskej lode narazila veľryba. Plavidlo sa následne naklonilo a obaja jeho pasažieri spadli do vody, uviedli tamojšie úrady. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Polícia dostala hlásenie o dvoch osobách vo vode po tom, čo našli opustenú loď plávajúcu vo vodách pri pobreží zhruba 14 kilometrov juhovýchodne od Sydney.



Voda vyplavila na breh jedného z mužov v bezvedomí; pokusy o jeho oživenie boli neúspešné, uviedla polícia austrálskeho štátu Nový Južný Wales vo vyhlásení. Obeť mala 61 rokov.



Druhého 53-ročného muža ošetrili záchranári a do nemocnice ho previezli už v stabilizovanom stave.



Do plavidla s dĺžkou 4,8 metra pravdepodobne narazila veľryba pri skoku, čo spôsobilo jeho naklonenie a vymrštenie oboch mužov do vody. Polícia označila zrážku za "tragický incident" a uviedla, že v prípade začala vyšetrovanie, píše DPA.



Pri pobreží Nového Južného Walesu možno každororočne pozorovať výskyt veľrýb rôzneho druhu vrátane vráskavca dlhoplutvého, pripomína AFP. Počas zimných mesiacov v Austrálii mieria na sever do teplejších hniezdísk a vracajú sa na juh medzi septembrom a novembrom.