< sekcia Zahraničie
Kolóna previezla rakvu zosnulého Haralda do nórskeho paláca
S kráľom sa prišlo do ulíc Osla naposledy rozlúčiť napriek daždivému počasiu viac ako 10.000 ľudí.
Autor TASR
Oslo 28. augusta (TASR) - Z Univerzitnej nemocnice v Osle v piatok večer vyšla smútočná kolóna s rakvou nebohého nórskeho kráľa Haralda V. Popri ceste do kráľovského paláca sa zhromaždili tisíce ľudí, píše TASR na základe správy agentúry AFP a verejnoprávnej stanice NRK.
S kráľom sa prišlo do ulíc Osla naposledy rozlúčiť napriek daždivému počasiu viac ako 10.000 ľudí, napísala NRK s odvolaním sa na miestnu políciu. Pri prejazde pohrebného auta s telom zosnulého kráľa panovalo takmer úplné ticho.
Kráľ Harald V. zomrel v piatok ráno vo veku 89 rokov. Bol najstarším vládnucim panovníkom v Európe. Kráľovský palác v Osle už predtým informoval, že bol hospitalizovaný s mimoriadne vážnym krvným ochorením. Vláda vyhlásila štátny smútok, ktorý potrvá až do Haraldovho pohrebu; jeho dátum zatiaľ nebol stanovený.
Novým nórskym kráľom sa automaticky stal jeho syn a korunný princ Haakon Magnus. Prijal meno Haakon VIII. Nórsky parlament oznámil, že nový panovník zloží prísahu vernosti v hlavnej rokovacej sále 1. septembra.
S kráľom sa prišlo do ulíc Osla naposledy rozlúčiť napriek daždivému počasiu viac ako 10.000 ľudí, napísala NRK s odvolaním sa na miestnu políciu. Pri prejazde pohrebného auta s telom zosnulého kráľa panovalo takmer úplné ticho.
Kráľ Harald V. zomrel v piatok ráno vo veku 89 rokov. Bol najstarším vládnucim panovníkom v Európe. Kráľovský palác v Osle už predtým informoval, že bol hospitalizovaný s mimoriadne vážnym krvným ochorením. Vláda vyhlásila štátny smútok, ktorý potrvá až do Haraldovho pohrebu; jeho dátum zatiaľ nebol stanovený.
Novým nórskym kráľom sa automaticky stal jeho syn a korunný princ Haakon Magnus. Prijal meno Haakon VIII. Nórsky parlament oznámil, že nový panovník zloží prísahu vernosti v hlavnej rokovacej sále 1. septembra.