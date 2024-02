Kolóna traktorov nespokojných farmárov sa vydala k Rímu

Rím/Atény/Frankfurt/Brusel/Ženeva/Paríž/Bukurešť 3. februára (TASR) - Kolóna asi 150 traktorov talianskych poľnohospodárov sa v sobotu vydala smerom na Rím, kde sa chcú domôcť stretnutia s premiérkou Giorgiou Meloniovou a žiadať od vlády zlepšenie svojich pracovných podmienok i zvýšenie príjmov. Informovala o tom agentúra AFP.



AFP dodala, že v posledných týždňoch sa improvizované demonštrácie farmárov konali prakticky po celom Taliansku - od Sicílie až po sever krajiny.



Tieto protesty síce nedosiahli rozsah akcií farmárov vo Francúzsku, Nemecku či Belgicku, ale dôvody, pre ktoré aj Taliani štrajkujú, sa zhodujú: od sťažností na nariadenia Európskej únie cez vplyv inflácie po náklady na pohonné hmoty.



"Talianske poľnohospodárstvo sa prebudilo, je to historická chvíľa a ľudia tu to dokazujú. Prvýkrát vo svojej histórii sú farmári zjednotení pod jednou vlajkou, vlajkou Talianska," uviedol podľa AFP Felice Antonio Monfeli.



Farmári žiadajú prijatie u premiérky Meloniovej. Demonštrant Domenico Chiergi upozornil, že "situácia je kritická, nemôžeme byť otrokmi vo vlastných podnikoch".



Poľnohospodári v sobotu protestovali aj v Grécku: asi 2000 sa ich zišlo v druhom najväčšom meste krajiny - v Solúne -, pričom sa domáhali zvýšenia pomoci zo strany vlády. Protest konal deň po tom, ako premiér Kyriakos Mitsotakis oznámil ďalší balík podporných opatrení pre farmárov.



AFP dodala, že niektorí farmári z horských dedín v Tesálii rozhadzovali nahnité gaštany a jablká zo svojej úrody nekvalitnej v dôsledku prírodných katastrof, ktoré zasiahli oblasti, kde majú farmy.



V Nemecku zasa stovky farmárov na traktoroch narušili prístup na frankfurtské letisko, ktoré patrí k najvyťaženejším v Európe.



Asociácia hesenských farmárov odhadla počet vozidiel pri letisku na približne 1000, zatiaľ čo polícia uviedla, že pred ukončením protestu v skorých popoludňajších hodinách napočítala okolo 400 traktorov.



Protest na holandsko-belgickej hranici, ktorý uzavrel dôležitú diaľnicu, sa v sobotu skončil. Obnovenie premávky sa očakávalo okolo 19.00 h, doplnila agentúra Belga.



Vlna štrajkov poľnohospodárov zasiahla v sobotu aj Švajčiarsko, ktoré nie je členom EÚ. Farmári v sobotu v Ženeve odstavili okolo 30 traktorov. Šlo o vôbec prvý takýto protest vo Švajčiarsku, odkedy sa v iných štátoch Európy začali podobné akcie.



Bezpečnostné sily vo Francúzsku v sobotu uvoľnili niekoľko zostávajúcich blokád diaľnic po tom, čo hlavný poľnohospodársky zväz vyzval na ich odstránenie, pričom argumentoval prísľubmi danými vládou nového premiéra Gabriela Attala.



Rumunskí farmári a dopravcovia v sobotu po dohode s vládou tiež oznámili ukončenie svojej mobilizácie, ktorej výsledkom malo byť blokovanie ciest.



EÚ sa snaží vyriešiť sťažnosti poľnohospodárov ešte pred tohtoročnými voľbami do Európskeho parlamentu. Aj preto Európska komisia vo štvrtok prisľúbila opatrenia na obranu "legitímnych záujmov" poľnohospodárov z členských štátov EÚ. Pôjde najmä o kroky smerujúce k zníženiu administratívnej záťaže súvisiacej so spoločnou poľnohospodárskou politikou eurobloku, dodala AFP.