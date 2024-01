Úspech Kolumbie a Ekvádoru: Rozložili zločineckú organizáciu

Bogota 8. januára (TASR) - Kolumbia a Ekvádor rozbili zločineckú organizáciu, ktorá mesačne posielala do Spojených štátov a Európy až päť ton kokaínu. Oznámili to v nedeľu polície oboch krajín, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Kolumbijská polícia uviedla, že zločinecká organizácia s názvom Los Curva generovala ročne z obchodu s drogami profit vo výške vyše dvoch miliárd dolárov.



Policajná operácia zameraná na rozbitie skupiny trvala približne rok a v sobotu vyústila do zatknutia lídrov organizácie - kolumbijských bratov Hádera and Dairona Cuerovcov. Pre obchodovanie s drogami je Háder Cuero pritom hľadaný aj Spojenými štátmi.



Kolumbia je považovaná za jedného z najväčších producentov kokaínu na svete. Tento nelegálny obchod financuje miestne ľavicové gerily a zločinecké gangy.



"Táto operácia ukončila mesačné dodávky piatich ton kokaínu," uviedol námestník riaditeľa kolumbijskej národnej polície Nicolas Zapata na spoločnej tlačovej konferencii.



Riaditeľ protidrogového vyšetrovania ekvádorskej polície William Villarroel dodal, že zločinecká skupina používala pri preprave drog do Mexika po námorných trasách rýchločlny a plavidlá plaviace sa pod mexickou vlajkou. Los Curva pritom spolupracovala s mexickým kartelom Sinaloa a zločineckými organizáciami na Balkáne.



Vlani bolo v rámci tejto policajnej operácie zadržaných šesť Kolumbijčanov a 22 Ekvádorčanov.