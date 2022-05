Kolumbia ako prvá v Latinskej Amerike povolila asistovanú samovraždu

Bogotá 13. mája (TASR) - Kolumbia sa vo štvrtok stala prvou latinskoamerickou krajinou, ktorá povolila pacientom pod dohľadom lekára vykonanie asistovanej samovraždy. Tamojší ústavný súd vo svojom rozsudku uviedol, že lekár môže vážne chorému pacientovi pomôcť ukončiť jeho život bez toho, aby mu hrozilo väzenie. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Lekár, ktorý pomáha človeku, ktorý nesmierne trpí alebo má ťažkú chorobu a slobodne sa rozhodne ukončiť svoj život, koná v súlade s ústavou," uvádza sa vo štvrtkovom verdikte, ktorý bol schválený pomerov hlasov 6:3.



Rozsudok sa vzťahuje na ľudí s "intenzívnym fyzickým alebo duševným utrpením vyplývajúcim z telesného zranenia alebo závažnej a neliečiteľnej choroby". Lekár, ktorý by asistovanú samovraždu vykonal mimo tohto rámca, by mohol dostať trest väzenia do deviatich rokov.



Kolumbia už v roku 1997 dekriminalizovala eutanáziu, pri ktorej podáva smrtiacu látku pacientovi lekár. Pri asistovanej samovražde je to samotný pacient, ktorý si podá látku na ukončenie života. AFP približuje, že lekárom v Kolumbii dosiaľ aj po dekriminalizácii eutanázie za napomáhanie pacientom pri ukončení ich života hrozilo väzenie od 12 do 36 mesiacov.



Podľa oficiálnych údajov podstúpilo eutanáziu v Kolumbii od roku 1997 menej ako 200 osôb. Vlani v júli súd rozšíril "právo na dôstojnú smrť" aj pre ľudí, ktorí netrpia nevyliečiteľnou chorobou.



Čo sa týka iných krajín Latinskej Ameriky, minulý rok schválila dolná komora parlamentu v Čile návrh zákona, ktorý by eutanáziu povolil pre dospelých. Návrh však ešte čaká na schválenie Senátu.