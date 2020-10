Kolumbijská armáda zabila veliteľa povstaleckej organizácie ELN

Bogota 26. októbra (TASR) – Počas vojenskej operácie v džungli prišiel o život Andrés Vanegas, jeden z popredných veliteľov ľavicovej kolumbijskej povstaleckej organizácie Národná oslobodzovacia armáda (ELN). Oznámil to v nedeľu kolumbijský prezident Iván Duque.



"Je to obzvlášť dôležitý úder (pre ELN), pretože padla jedna z najviditeľnejších postáv tejto teroristickej organizácie," uviedol prezident podľa agentúry AFP v departemente Chocó ležiacom na severozápade Kolumbie, kde k operácii došlo.



Duque ďalej povedal, že 41-ročný Vanegas, známejší pod prezývkou Uriel, bol zodpovedný za únosy, vraždy a nábor maloletých pre marxistickú ELN.



Je tiež obvinený z účasti na bombovom útoku na policajnú akadémiu v Bogote v januári 2019, pri ktorom prišlo o život 21 ľudí. Po tomto útoku ukončil Duque mierové rozhovory s ELN, ktoré začal jeho predchodca Juan Manuel Santos.



V regióne Chocó, kde pôsobil Uriel, bojuje ELN o vplyv s najväčším kolumbijským drogovým kartelom Clan del Golfo. Zároveň je to hlavný východiskový bod pre vývoz kokaínu do Strednej Ameriky a USA a tiež oblasť nelegálnej ťažby zlata, zisky z ktorej podľa prokuratúry prevyšujú zisky z obchodu s drogami.



ELN, ktorá vznikla v roku 1964, v súčasnosti operuje asi na desiatich percentách územia Kolumbie. Odhaduje sa, že má okolo 2300 bojovníkov a rozsiahlu sieť podporovateľov v mestských oblastiach. Je to posledná klasická povstalecká skupina, ktorá bojuje proti štátu po tom, čo vláda v roku 2016 dosiahla mierovú dohodu s vplyvnejšími Revolučnými ozbrojenými silami Kolumbie.