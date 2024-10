Kolumbia dala domorodcom nové právomoci v oblasti životného prostredia

Bogota 16. októbra (TASR) - Kolumbijská vláda udelila domorodým skupinám nové právomoci v oblasti životného prostredia na ich území. Urobila to niekoľko dní pred konferenciou OSN COP16 o biodiverzite v Kolumbii. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



"S prezidentom republiky sme podpísali dekrét, ktorý uznáva orgány domorodého obyvateľstva ako úrady životného prostredia ich národa a územia," povedala v stredu kolumbijská ministerka životného prostredia Susana Muhamadová.



Dodala, že 115 domorodých komunít bude mať na svojich územiach nové právomoci vrátane vplyvu na využívanie pôdy, na starostlivosť o ekosystémy a na tvorbu pravidiel ochrany prírody.



"Toto je jeden z hlavných odkazov COP16 - konštruktívny dialóg medzi vedou a inštitúciami so znalosťami predkov, ktorý skutočne umožní dosiahnuť mier s prírodou," uviedla ministerka.



Zatiaľ nie je jasný spôsob uplatňovania dekrétu. Viaceré poľnohospodárske skupiny znepokojilo, že v ňom nie sú vymedzené hranice území pôvodného obyvateľstva a že by mohol viesť k obmedzeniu využívania vody.



Kolumbijský prezident Gustavo Petro označil dekrét za splatenie historického dlhu voči domorodým komunitám.



"Nikto nemôže naučiť žiadneho Kolumbijčana ani žiadnu inštitúciu, ako vybudovať životne dôležitú rovnováhu medzi ľuďmi a prírodou tak ako domorodé národy," uviedol na sociálnej sieti X. Tí, ktorí boli "násilne zrazení na kolená", si podpisom dekrétu nárokujú nové právomoci, dodal.



Na konferencii o biodiverzite COP16 v kolumbijskom Cali budú delegáti diskutovať o spôsoboch boja proti pytliactvu. Kľúčovou prioritou konferencie bude vytvorenie orgánu, ktorý umožní domorodým komunitám prístup k finančným prostriedkom na ochranu prírody, uviedla ešte v septembri Muhamadová.