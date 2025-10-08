< sekcia Zahraničie
Kolumbia hlási najlepšiu úrodu kávy za posledné desaťročia
Produkcia kávy v Kolumbii medziročne v období od októbra 2024 do septembra 2025 vzrástla o 17 percent na 14,87 milióna 60-kilogramových vriec.
Autor TASR
Bogota 8. októbra (TASR) - Kolumbia uzavrela svoju najlepšiu kávovú sezónu za viac ako tri desaťročia. Hoci k hojnej úrode u svetovo tretieho najväčšieho exportéra tejto komodity - po Brazílii a Vietname - prispeli najmä priaznivé poveternostné podmienky, podľa tamojšej Národnej federácie pestovateľov kávy (FNC) v nadchádzajúcom cykle produkcia opäť klesne, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Produkcia kávy v Kolumbii medziročne v období od októbra 2024 do septembra 2025 vzrástla o 17 percent na 14,87 milióna 60-kilogramových vriec. Prekročila tak predtým odhadovanú produkciu približne 14 miliónov vriec.
„Začíname kávový cyklus 2025/2026, ktorý bude podľa predpokladov rokom nižšej produkcie v dôsledku prirodzenej fyziologickej reakcie kávovníka a výrazných zrážok v prvej polovici roka,“ napísal na sociálnej sieti X riaditeľ FNC Germán Bahamón.
Káva sa v Kolumbii pestuje na asi 840.000 hektároch pôdy a na príjmoch z pestovania tejto plodiny je závislých približne 540.000 rodín.
Podľa čísel FNC produkcia odrôd kávy arabica vzrástla v septembri medziročne o sedem percent na 1,14 milióna vriec, čo je stále menej ako 1,24 milióna vriec vyprodukovaných v auguste.