Kolumbia iniciovala vznik koalície s cieľom uzavrieť mier s prírodou

Bogota 29. októbra (TASR) - Kolumbia v utorok v rámci 16. summitu OSN o biodiverzite (COP16) iniciovala vznik koalície zatiaľ 20 krajín, ktoré chcú uzavrieť "mier s prírodou". Koalícia zahŕňa krajiny zo štyroch kontinentov vrátane Mexika, Švédska, Ugandy a Čile, ale žiadnu z ázijsko-pacifického regiónu.



Ako informovala agentúra Reuters, koalícia je otvorená krajinám, ktoré súhlasia so súborom princípov zameraných na zmenu vzťahu ľudstva s prírodou a života v súlade s daným prostredím. Tento prístup zahŕňa aj zhromažďovanie peňazí na ochranu prírody a trvalo udržateľný rozvoj, ako aj na medzinárodnú spoluprácu s cieľom mobilizovať celú svoju spoločnosť k ochrane prírody.



Na úvod utorňajšieho zasadnutia COP16, na ktorom sa zúčastňujú šiesti prezidenti a viac ako 100 vládnych ministrov, vystupujúci lídri v prejavoch zhodne varovali, že ničením prírody ľudstvo zabíja samo seba.



"Začíname éru vymierania ľudstva, ja si nemyslím, že by som preháňal," vyhlásil kolumbijský prezident Gustavo Petro. Svet podľa jeho názoru nemôže čakať, kým bude "výhodné zachrániť prírodu". Dodal, že trh ľudstvo nezachráni, a zdôraznil, že život má vyššiu hodnotu ako peniaze.



"Príroda je život. A napriek tomu proti nej vedieme vojnu. Vojnu, ktorá nemá víťaza," vyhlásil generálny tajomník OSN António Guterres a dodal, že "takto vyzerá existenciálna kríza".



Účastníci summitu uvádzajú, že COP16 by mohla byť prelomovým bodom pre oblasť ochrany prírody. Ani v utorok sa pritom delegáti COP16 nepriblížili k dohode o tom, ako posunúť rozsiahlu agendu, ktorá uviazla v slepej uličke, či ako naštartovať financie.



Niekoľko štátov na konferencii síce oznámilo nové príspevky do globálneho fondu pre biodiverzitu, ale pozorovatelia uviedli, že suma vo fonde ani zďaleka nedosahuje potrebné miliardy dolárov.



V poradí 16. summit Organizácie Spojených národov o biodiverzite (COP16) sa v kolumbijskom meste Cali začal 21. októbra a potrvá do 1. novembra. Jeho delegáti sa zišli, aby zhodnotili klesajúcu úroveň biodiverzity vo svete a záväzky krajín chrániť rastliny, zvieratá a kritické biotopy.



Konferencia v Cali nadväzuje na rokovania v Montreale v roku 2022, na ktorých 196 krajín podpísalo historickú celosvetovú dohodu o ochrane biodiverzity. Dohoda obsahuje 23 opatrení na zastavenie a zvrátenie zhoršovania stavu prírody vrátane ochrany minimálne 30 percent rozlohy svetovej pevniny a morí do roku 2030.