Súperom bývalého partizána v 2. kole volieb v Kolumbii bude podnikateľ

Bogota 30. mája (TASR) - Bývalý partizán Gustavo Petro bude mať v druhom kole kolumbijských prezidentských volieb za súpera populistického podnikateľa Rodolfa Hernándeza - v nedeľnom prvom kole totiž nedosiahol žiaden z kandidátov jasné víťazstvo. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Petro, ktorý je tiež bývalým primátorom hlavného mesta Bogota, zrejme získal o necelých desať percent menej hlasov než 50 percent, čo je prah potrebný na víťazstvo hneď v prvom kole prezidentských volieb. Tento údaj vyplýva zo sčítania takmer všetkých odovzdaných hlasov.



Hernández, niekdajší starosta mesta Bucaramanga, ktorý nie je spriaznený so žiadnou politickou stranou, získal zatiaľ vyše 28 percent hlasov a bude Petrovi konkurovať v druhom kole volieb. Hernández sa umiestnil pred pravicovým kandidátom Federicom Gutiérrezom, ktorý získal necelých 24 percent hlasov.



Druhé kolo prezidentských volieb v Kolumbii sa má konať 19. júna.



Petro je prvým ľavicovým kandidátom v dedinách krajiny, ktorý sa uchádza o priazeň voličov, informovala agentúra AFP.



Voľby sa v nedeľu konali v napätej atmosfére, ktorá súvisí s udalosťami spred roka, keď bezpečnostné zložky brutálne zasiahli proti pouličným protestom proti prehlbujúcej sa sociálno-ekonomickej kríze.



Právo voliť v týchto voľbách má necelých 39 miliónov z 50 miliónov obyvateľov Kolumbie. AFP pripomenula, že v poslednom čase v Kolumbii rastie počet ľudí, ktorí voliť nechodia - býva to približne 50 percent oprávnených voliť.



Na verejný poriadok v deň volieb po celej krajine dozeralo približne 300.000 ozbrojených policajtov a vojakov.



Hlasovanie monitorovali pozorovatelia z Organizácie amerických štátov a Európskej únie.



Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že mnohí Kolumbijčania vkladajú svoje nádeje práve do Petra, bývalého partizána zo zoskupenia M-19, ktorý viedol v prieskumoch a mohol by sa stať prvým ľavicovým prezidentom Kolumbie.



Agentúra AP pripomenula, že Petro kandiduje v prezidentských voľbách už tretí raz. V roku 2018 ho v druhom kole porazil súčasný prezident Iván Duque, ktorý sa nemôže uchádzať o znovuzvolenie.



AP konštatuje, že Petrovo víťazstvo by nastolilo novú politickú éru v krajine, v ktorej vždy vládli konzervatívci alebo umiernení, pričom ľavica bola marginalizovaná pre jej spájanie s ozbrojeným konfliktom v krajine.



Petro sľúbil, že v prípade svojho víťazstva vo voľbách uskutoční významné úpravy v ekonomike vrátane daňovej reformy. Avizoval aj zmeny v spôsobe boja Kolumbie proti drogovým kartelom a iným ozbrojeným skupinám.



Gustavo Petro kandiduje v tandeme s afro-kolumbijskou environmentalistkou Franciou Márquezovou, ktorá má šancu osloviť mnohých ľudí z radov pôvodných obyvateľov, černošských a marginalizovaných komunít.



Britská spravodajská stanica BBC pripomenula, že deväť dní pred voľbami svoju kandidatúru stiahla jediná žena, ktorá sa chcela uchádzať o priazeň voličov.



Ide o Ingrid Betancourtovú, političku, ktorú v roku 2002 uniesli ľavicoví povstalci z Revolučných ozbrojených síl Kolumbie. V zajatí ju držali šesť rokov.



Betancourtová vyzvala svojich fanúšikov, aby vo voľbách podporili nezávislého kandidáta Hernándeza.