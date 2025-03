Kolumbia nalieha vyradiť listy koky zo zoznamu škodlivých látok

Viedeň 11. marca (TASR) - Kolumbia v pondelok vyzvala OSN, aby vyradila koku - hlavnú zložku kokaínu - zo zoznamu škodlivých látok. Kolumbijská ministerka zahraničných vecí Laura Sarabiová vo svojom prejave pred Komisiou OSN pre omamné látky vo Viedni argumentovala, že list koky "sám o sebe nie je zdraviu škodlivý".



Vyňatie listu koky zo zoznamu škodlivých omamných látok OSN z roku 1961, na ktorom sa nachádza spolu s kokaínom a heroínom, by podľa ministerky umožnilo jeho "plné priemyselné využitie", napr. pri výrobe hnojív alebo nápojov.



Listy koky sa používajú nielen na výrobu kokaínu, ale v krajinách ako Kolumbia, Peru, Bolívia a Ekvádor sa aj žujú ako povzbudzujúci prostriedok, alebo sa z nich varí čaj, ktorý údajne pomáha proti výškovej chorobe, doplnila agentúra AFP citovaná TASR.



Podľa Sarabiovej je legalizácia jediným spôsobom, ako zabrániť obchodníkom s drogami monopolizovať túto rastlinu: nútiť vidiecke komunity, aby ju pre nich pestovali, a likvidovať lesy kvôli jej pestovaniu.



Ministerka upozornila, že miliardy dolárov vynaložené na tzv. vojnu proti drogám nepriniesli zastavenie spotreby, produkcie a zneužívania drog - v skutočnosti sa počet rekreačných užívateľov kokaínu za desať rokov zvýšil o viac ako 50 miliónov.



Veľká časť produkcie kokaínu v Kolumbii je v rukách drogových kartelov a partizánskych skupín. V roku 2023 táto juhoamerická krajina zaznamenala nový rekord v pestovaní listov koky a v produkcii kokaínu, ktorá podľa OSN vzrástla o 53 percent - z 1738 ton na 2600 ton.



Kolumbijský prezident Gustavo Petro, historicky prvý ľavicový prezident tejto krajiny, sa pritom pokúša zmeniť prístup k boju proti obchodovaniu s drogami a zamerať sa viac na prevenciu medzi potenciálnymi užívateľmi a hľadanie alternatívnych príjmov pre pestovateľov koky. Minulý mesiac vzbudil pozornosť, keď povedal, že kokaín "nie je horší ako whisky" a že je nelegálny len preto, že pochádza z Latinskej Ameriky.



"Ak chcete mier, musíte zlikvidovať biznis (s drogami)," povedal Petro počas zasadnutia vlády. Tvrdil, že obchod s drogami by sa dal ľahko zlikvidovať, "keby vo svete legalizovali kokaín. Predával by sa ako víno."



Kolumbijské úrady od Petrovho nástupu do funkcie v auguste 2022 do januára tohto roku zhabali viac ako 1900 ton kokaínu a zničili 454 tajných laboratórií, uviedla šéfka diplomacie.



Sarabiová vo svojom príhovore vo Viedni zdôraznila, že zmena prístupu z trestajúceho na humánnejší neznamená "normalizáciu alebo koexistenciu s obchodovaním s drogami".



Kým Kolumbia je hlavným svetovým producentom kokaínu, jeho najväčším spotrebiteľom sú Spojené štáty.