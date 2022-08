Kolumbia nevydá do USA zločincov, ktorí dodržia kapitulačné podmienky

Bogota 25. augusta (TASR) - Kolumbijský prezident Gustavo Petro vyhlásil, že obchodníci s drogami, ktorí dodržia vládou stanovené kapitulačné podmienky a prestanú s nelegálnym obchodom, nebudú vydaní na trestné stíhanie do zahraničia. Píše o tom agentúra Reuters.



Kolumbijský prezident priblížil, že jeho vláda je v kontakte s rôznymi ozbrojenými skupinami, ktoré majú záujem vyjednávať. Ide napríklad o odpadlíkov z demobilizovanej povstaleckej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC), ktorí neuznali mierovú dohodu z roku 2016.



Kolumbijská vláda predložila ponuku zákonných výhod, akými sú napríklad znížené tresty pre členov zločineckých skupín, ktorí zložia zbrane a poskytnú štátu informácie o obchode s drogami.



"Obchodníci s drogami, ktorí nevyjednávajú so štátom, budú vydaní. Obchodníci s drogami, ktorí vyjednávajú so štátom a opätovne sa dopustia trestného činu, budú vydaní do Spojených štátov bez akéhokoľvek vyjednávania," povedal Petro v stredu po stretnutí so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom. Dodal, že vydaní nebudú tí, ktorí vyjednajú s Kolumbiou zákonné výhody a nadobro prestanú s pašovaním drog.



"Máme veľa listov, písaných slov, ktoré žiadajú o mier a o vyjednávanie," uviedol kolumbijský prezident. Petro, prvý ľavicový prezident Kolumbie, nastúpil do prezidentského úradu 7. augusta a prisľúbil, že do krajiny prinesie mier.