Kolumbia obnovila mierové rokovania s kartelom Clan del Golfo

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bogota uviedla, že na stretnutí 9. februára sa s predstaviteľmi kartelu dohodli na obnovení rokovaní.

Autor TASR
Bogota 17. februára (TSAR) - Kolumbijská vláda v utorok oznámila, že obnovuje mierové rokovania s najväčším drogovým kartelom Clan del Golfo. Pôvodne boli pozastavené po tom, ako Kolumbia a Spojené štáty v januári oznámili spoluprácu v boji proti obchodovaniu s drogami v krajine. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Bogota uviedla, že na stretnutí 9. februára sa s predstaviteľmi kartelu dohodli na obnovení rokovaní. Ten ich totiž prerušil v reakcii na januárovú dohodu prezidentov Gustava Petra a Donalda Trumpa o tvrdom boji proti gerilám pašujúcim kokaín, ktoré pôsobia na hraniciach s Venezuelou.

Kolumbijský minister obrany Pedro Sánchez vtedy uviedol, že obe krajiny sa zameriavajú na najhľadanejšieho rebela a vodcu odnože zaniknutej povstaleckej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) Ivána Mordisca, veliteľa kartelu prezývaného Chiquita Mala a tiež na šéfa najväčšej kolumbijskej gerilovej skupiny - Národná oslobodzovacia armáda (ELN) - známeho ako Pablito.

Clan del Golfo po oznámení dohody medzi Bogotou a Washingtonom uviedol, že „dočasne“ prerušuje mierové rokovania, ktoré sa začali v Katare pred približne piatimi mesiacmi.

V Kolumbii sa produkuje približne 70 percent svetovej produkcie kokaínu, ktorý odtiaľ pašujú na lodiach do Spojených štátov a Európy. Obmedzenie toku drog z Južnej Ameriky do USA je dlho deklarovaným cieľom amerického prezidenta.
