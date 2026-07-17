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Kolumbia obnovuje vzťahy s Izraelom
Bývalý kolumbijský prezident Gustavo Petro v roku 2024 prerušil vzťahy so židovským štátom pre ofenzívu v Pásme Gazy.
Autor TASR
Bogota 17. júla (TASR) - Novozvolený prezident Kolumbie Abelardo de la Espriella plánuje otvoriť veľvyslanectvo v Jeruzaleme v snahe obnoviť a posilniť vzťahy s Izraelom, uviedla vo štvrtok jeho kancelária. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
De la Espriella, ktorého pred júnovými voľbami podporil aj americký prezident Donald Trump, nastúpi do úradu 7. augusta. Okrem iného prisľúbil obnoviť vzťahy s Izraelom.
Bývalý kolumbijský prezident Gustavo Petro v roku 2024 prerušil vzťahy so židovským štátom pre ofenzívu v Pásme Gazy.
Nastupujúca vláda plánuje „otvoriť kolumbijské veľvyslanectvo v Jeruzaleme - hlavnom meste Izraela,“ tvrdí kancelária de la Espriellu.
Izrael považuje Jeruzalem vrátane okupovanej východnej časti za svoje hlavné mesto, aj keď nie je medzinárodne uznávané a väčšina krajín má svoje diplomatické misie v Tel Avive.
Spojené štáty ako hlavný spojenec Izraela v roku 2018 počas Trumpovho prvého funkčného obdobia presunuli svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema.
Kolumbia okrem toho plánuje stiahnuť svoju podporu žaloby Juhoafrickej republiky na Medzinárodnom súdnom dvore (ICJ), v ktorom obviňuje Izrael zo spáchania genocídy v Pásme Gazy.
Omar Bula, ktorý bude v novej kolumbijskej vláde zastávať funkciu ministra zahraničných vecí, sa v stredu vo Washingtone stretol so šéfom izraelskej diplomacie Gideonom Saarom. Dohodli sa na pláne obnovy diplomatických vzťahov medzi krajinami a zrušení vízovej povinnosti.
„Historické vzťahy, ktoré Petrova administratíva jednostranne prerušila, budú opäť posilnené,“ uviedla kancelária novozvoleného prezidenta.
Petro po tomto vyhlásení označil de la Espriellu za „spolupáchateľa genocídy“. „Každý, kto podporuje genocídu, je jej spolupáchateľom,“ napísal na sieti X.
Odchádzajúci prezident podporil spomínanú žalobu na ICJ a zastavil vývoz uhlia do židovského štátu aj dovoz zbraní z tejto krajiny. Okrem toho v minulosti povedal, že má v pláne otvoriť diplomatickú misiu v Ramalláhu na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu, no tento projekt sa nikdy neuskutočnil.
De la Espriella, ktorého pred júnovými voľbami podporil aj americký prezident Donald Trump, nastúpi do úradu 7. augusta. Okrem iného prisľúbil obnoviť vzťahy s Izraelom.
Bývalý kolumbijský prezident Gustavo Petro v roku 2024 prerušil vzťahy so židovským štátom pre ofenzívu v Pásme Gazy.
Nastupujúca vláda plánuje „otvoriť kolumbijské veľvyslanectvo v Jeruzaleme - hlavnom meste Izraela,“ tvrdí kancelária de la Espriellu.
Izrael považuje Jeruzalem vrátane okupovanej východnej časti za svoje hlavné mesto, aj keď nie je medzinárodne uznávané a väčšina krajín má svoje diplomatické misie v Tel Avive.
Spojené štáty ako hlavný spojenec Izraela v roku 2018 počas Trumpovho prvého funkčného obdobia presunuli svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema.
Kolumbia okrem toho plánuje stiahnuť svoju podporu žaloby Juhoafrickej republiky na Medzinárodnom súdnom dvore (ICJ), v ktorom obviňuje Izrael zo spáchania genocídy v Pásme Gazy.
Omar Bula, ktorý bude v novej kolumbijskej vláde zastávať funkciu ministra zahraničných vecí, sa v stredu vo Washingtone stretol so šéfom izraelskej diplomacie Gideonom Saarom. Dohodli sa na pláne obnovy diplomatických vzťahov medzi krajinami a zrušení vízovej povinnosti.
„Historické vzťahy, ktoré Petrova administratíva jednostranne prerušila, budú opäť posilnené,“ uviedla kancelária novozvoleného prezidenta.
Petro po tomto vyhlásení označil de la Espriellu za „spolupáchateľa genocídy“. „Každý, kto podporuje genocídu, je jej spolupáchateľom,“ napísal na sieti X.
Odchádzajúci prezident podporil spomínanú žalobu na ICJ a zastavil vývoz uhlia do židovského štátu aj dovoz zbraní z tejto krajiny. Okrem toho v minulosti povedal, že má v pláne otvoriť diplomatickú misiu v Ramalláhu na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu, no tento projekt sa nikdy neuskutočnil.