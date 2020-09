Pompeo pochválil postoj prezidenta Duqueho voči Madurovi

Bogota 20. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v sobotu kolumbijského prezidenta Ivána Duqueho označil za "ozajstného lídra v oblasti Latinskej Ameriky" a pochválil i jeho postoj v súvislosti s Venezuelou. Informovala o tom v agentúra AFP.



"USA a Kolumbia ako neochvejní priatelia spolupracujú s cieľom riešiť potreby v oblasti verejného zdravia v spojitosti s pandémiou COVID-19 a zlepšiť podmienky pre Venezuelčanov, ktorí boli nútení utiecť pred katastrofálnou politikou režimu (Nicolása) Madura," napísal Pompeo na Twitteri.



USA sú podľa neho spojencom v Kolumbie aj v jej úsilí zlepšiť demokraciu, bojovať proti obchodovaniu s drogami a podporovať transparentné investície a udržateľný hospodársky rast.



Duque po stretnutí medzinárodné spoločenstvo požiadal, aby začalo trestné stíhanie voči venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi.



Vyšetrovatelia OSN vo svojej najnovšej správe uviedli, že Maduro a členovia jeho vlády sú zodpovední za údajné zločiny proti ľudskosti.



To podľa Duqueho ukazuje, že venezuelský režim sa dopúšťa systematického porušovania ľudských práv a Madura označil za kriminálnika.



Pompeo povedal, že USA budú aj naďalej Kolumbiu podporovať a dodal, že násilie zo strany partizánskych skupín ako Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) je neakceptovateľné.



Pompeo svoju trojdňovú cestu po krajinách Južnej Ameriky začal vo štvrtok 17. septembra v Suriname a Guayane. Do kolumbijskej metropoly Bogota pricestoval v piatok po tom, ako navštívil stredisko pre venezuelských utečencov v brazílskom meste Boa Vista. Tam upozornil na ťažkú situáciu takmer piatich miliónov Venezuelčanov, ktorý počas zhoršenia hospodárskej situácie opustili krajinu.



Pompeo Madura označil za "vodcu, ktorý zničil svoju vlastnú krajinu" a za pašeráka drog. Takisto povedal, že venezuelský prezident by "mal odísť".



Maduro vo vysielaní venezuelskej štátnej televízie povedal, že Pompeova cesta je namierená proti Venezuele a obvinil ho z "vojnového štvania".