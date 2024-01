Kolumbia povolala svojho veľvyslanca v Argentíne na konzultácie

Bogota 27. januára (TASR) - Kolumbia v piatok povolala svojho veľvyslanca v Argentíne na konzultácie po tom, ako argentínsky prezident Javier Milei nazval svojho kolumbijského kolegu Gustava Petra "vražedným komunistom". TASR o tom informuje podľa sobotnej správy agentúry AFP.



Ekonóm Javier Milei, ktorý je označovaný za pravicového libertariána, vo štvrtkovom rozhovore pre kolumbijské médiá uviedol, že Petro "potápa Kolumbiu".



Petro, bývalý ľavicový partizán, nastúpil do prezidentského úradu v auguste 2022 ako prvý ľavicový prezident Kolumbie s cieľom dosiahnuť mier v krajine spustošenej desaťročiami bojov medzi armádou, partizánmi, polovojenskými oddielmi a drogovými gangmi. V reakcii na Mileiho slová povedal, že tí, ktorí na neho útočia, "nemajú predstavu o tom, čo je komunizmus a čo je socializmus".



Úrad kolumbijského prezidenta v piatkovom vyhlásení uviedol, že Mileiho nezodpovedné komentáre "ignorujú a narúšajú hlboké väzby priateľstva, porozumenia a spolupráce, ktoré historicky spájali Kolumbiu a Argentínu".



Kolumbijský veľvyslanec v Buenos Aires Camilo Romero bol povolaný späť do vlasti "na konzultácie", informovalo kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí.



Vzťahy medzi Kolumbiou a Argentínou boli v minulosti stabilné, no zhoršili sa po nástupe Mileiho k moci vlani v decembri, konštatuje AFP.



Milei ešte ako prezidentský kandidát prirovnal socialistov k "ľudským výkalom". Petro prirovnal tieto slová k výrokom nacistického vodcu Adolfa Hitlera. Kolumbijský prezident neskôr označil Mileiho víťazstvo vo voľbách za "smutný moment pre Latinskú Ameriku".