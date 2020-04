Kolumbia pre pandémiu prepustí 4000 väzňov do domáceho väzenia

Bogota 15. apríla (TASR) - Kolumbia dočasne prepustí približne 4000 väzňov do domáceho väzenia v snahe zregulovať šírenie koronavírusovej nákazy v zariadeniach na výkonu trestu. Oznámila to v stredu kolumbijská ministerka spravodlivosti Margarita Cabellová, ktorú citovala tlačová agentúra Reuters.



Ďalší odsúdenci môžu byť prepustení v nasledujúcich dňoch. Dve osoby, ktoré nedávno prepustili z väznice v meste Villavicencio, zomreli po tom, ako sa infikovali novým druhom koronavírusu, kým 13 ďalších väzňov, dvaja strážcovia a jeden správca z toho istého zariadenia majú tiež potvrdenú infekciu.



Pobyt v malých priestoroch preplnených väzníc robí z väzňov i personálu mimoriadne zraniteľné ciele tejto potenciálne smrteľnej choroby. Opatrenie sa týka najmä odsúdených, ktorí majú zdravotné problémy, vek nad 60 rokov či postihnutie. Týka sa to aj tehotných väzenkýň a žien s deťmi do troch rokov.



Väzni, ktorí si odpykávajú maximálne päťročný trest, a tí, ktorí si už odsedeli 40 percent svojho trestu, majú tiež nárok na program domáceho väzenia, uvádza sa vo vládnom dekréte. Dĺžka domáceho väzenia bude šesť mesiacov.



Väzni odsúdení za sexuálne násilie voči deťom, vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti, pašovanie drog, pranie špinavých peňazí a korupciu nemajú na domáce väzenie právo - rovnako ani väzni, ktorí sú v extradičnom procese.



Návštevy väzníc sú v Kolumbii vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19, ktoré nový typ koronavírusu spúšťa, zakázané od polovice marca. Tamojšie väznice sú výrazne preľudnené - 132 zariadení má celkovú kapacitu 81.000 väzňov, ale podľa vládnych štatistík sa v nich nachádza viac než 121.000 odsúdených.



Vo väznici v hlavnom meste Bogota vypukli v marci nepokoje, ktoré si z radov väzňov vyžiadali 23 mŕtvych a 83 zranených. Odsúdenci protestovali proti zlým hygienickým podmienkam v súvislosti s pandémiou. Cabellová incident označila za "rozsiahly kriminálny pokus o útek" a tvrdenia o sanitárnych problémoch odmietla.