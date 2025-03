Prezident Kolumbie chce dotovať pestovanie iných plodín namiesto koky

Bogota 4. marca (TASR) - Kolumbijský prezident Gustavo Petro v pondelok oznámil plán obmedziť pestovanie koky tým, že by farmárom vláda platila za pestovanie iných legálnych plodín. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Petro na rokovaní vlády oznámil zámer zlikvidovať za menej ako 140 dní približne 25.000 hektárov kokových plantáží v regióne Catatumbo. Tento krok má pomôcť obmedziť násilie, ktoré v oblasti podnecujú skupiny rebelov obchodujúce s kokaínom a "priniesť tak do Kolumbie mier". Odhaduje sa, že v súčasnosti sa v tejto oblasti pestuje koka na približne 55.000 hektároch poľnohospodárskej pôdy.



Podľa prezidenta farmári v regióne dobrovoľne prestanú pestovať koku, ak im vláda zaplatí straty pri prechode na legálne plodiny. Dodal tiež, že kolumbijská armáda bude pokračovať v operáciách proti ozbrojeným rebelom.



Pre potýčky medzi bojujúcimi skupinami bolo v januári 2025 v regióne Catatumbo zabitých približne 80 ľudí a viac ako 36.000 bolo vysídlených. V oblasti preto vláda vyhlásila núdzovú situáciu.



Petro rebelov obvinil z pokusu o prebratie kontroly v regióne a nad jeho kokovými plantážami, z ktorých povstalci financujú odboj.



Podľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu v Kolumbii každoročne narastá produkcia kokaínu už do od roku 2013.