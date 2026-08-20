Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 20. august 2026
< sekcia Zahraničie

Kolumbia: Pri zosuve v nelegálnej bani zahynulo najmenej 13 osôb

.
Na snímke ľudia stoja na ulici pred bytovkami po zemetrasení v kolumbijskej Bogote v pondelok 10. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Nehody v kolumbijských baniach, najmä v nelegálnych prevádzkach, ako je tá v Nariňo, nie sú ničím neobvyklým, konštatuje AFP.

Autor TASR
Bogota 20. augusta (TASR) - Najmenej 13 ľudí zahynulo a ďalších sedem utrpelo zranenia po tom, ako na juhozápade Kolumbie došlo k zosuvu v nelegálnej bani na ťažbu zlata, uviedol vo štvrtok miestny predstaviteľ. Incident sa stal v stredu večer. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„V dôsledku činností prebiehajúcich v bani sa na ľudí zosunul svah,“ povedal vysoký úradník departementu Nariňo Fredy Gamez pre rozhlasovú stanicu Caracol Radio.

Nehody v kolumbijských baniach, najmä v nelegálnych prevádzkach, ako je tá v Nariňo, nie sú ničím neobvyklým, konštatuje AFP. Často v nich totiž dochádza k výbuchom spôsobeným nahromadenými plynmi. Miestne úrady však explóziu ako príčinu stredajšieho nešťastia vylúčili.

Nemenovaný zdroj z úradu guvernéra departementu Nariňo uviedol, že príčinou tragédie bol „nevhodný spôsob ťažby“ rudy, ktorý podľa neho oslabil základy bane.
.

Neprehliadnite

Bocian Max na výlete: Ornitológovia sledovali jeho púť. Kam doletel?

PREDSTAVUJEME Šport Tu a Teraz: A. Krajčoviech: F1 je moja srdcovka

Kupujete krájané melóny? Jedna chyba predajcu vás môže stáť zdravie

KOMENTÁR J. HRABKA: Na čakačke