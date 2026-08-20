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Kolumbia: Pri zosuve v nelegálnej bani zahynulo najmenej 13 osôb
Nehody v kolumbijských baniach, najmä v nelegálnych prevádzkach, ako je tá v Nariňo, nie sú ničím neobvyklým, konštatuje AFP.
Autor TASR
Bogota 20. augusta (TASR) - Najmenej 13 ľudí zahynulo a ďalších sedem utrpelo zranenia po tom, ako na juhozápade Kolumbie došlo k zosuvu v nelegálnej bani na ťažbu zlata, uviedol vo štvrtok miestny predstaviteľ. Incident sa stal v stredu večer. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V dôsledku činností prebiehajúcich v bani sa na ľudí zosunul svah,“ povedal vysoký úradník departementu Nariňo Fredy Gamez pre rozhlasovú stanicu Caracol Radio.
Nehody v kolumbijských baniach, najmä v nelegálnych prevádzkach, ako je tá v Nariňo, nie sú ničím neobvyklým, konštatuje AFP. Často v nich totiž dochádza k výbuchom spôsobeným nahromadenými plynmi. Miestne úrady však explóziu ako príčinu stredajšieho nešťastia vylúčili.
Nemenovaný zdroj z úradu guvernéra departementu Nariňo uviedol, že príčinou tragédie bol „nevhodný spôsob ťažby“ rudy, ktorý podľa neho oslabil základy bane.
„V dôsledku činností prebiehajúcich v bani sa na ľudí zosunul svah,“ povedal vysoký úradník departementu Nariňo Fredy Gamez pre rozhlasovú stanicu Caracol Radio.
Nehody v kolumbijských baniach, najmä v nelegálnych prevádzkach, ako je tá v Nariňo, nie sú ničím neobvyklým, konštatuje AFP. Často v nich totiž dochádza k výbuchom spôsobeným nahromadenými plynmi. Miestne úrady však explóziu ako príčinu stredajšieho nešťastia vylúčili.
Nemenovaný zdroj z úradu guvernéra departementu Nariňo uviedol, že príčinou tragédie bol „nevhodný spôsob ťažby“ rudy, ktorý podľa neho oslabil základy bane.