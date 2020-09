Protesty proti policajnej brutalite si vyžiadali 11 obetí

Bogota 11. septembra (TASR) – Jedenásť mŕtvych a najmenej 403 zranených si vyžiadali protesty v Kolumbii, ktoré tam vypukli ako reakcia na smrť muža po jeho zadržaní policajtmi. V piatok o tom informoval kolumbijský denník El Tiempo.



Medzi zranenými sa nachádza 194 policajtov a 209 civilistov, píše denník. Nepokoje sa odohrávajú najmä v hlavnom meste Bogota, kde bol zmienený muž zatknutý, ale aj v mestách Medellín či Barranquilla.



Viaceré z obetí pritom boli náhodní okoloidúci, ktorých zasiahli guľky zo strelných zbraní, uvádza agentúra DPA s odvolaním sa na tri miestne televízne stanice.



Kolumbijskí demonštranti protestujú od stredy, keď bolo zverejnené video, na ktorom je vidieť, ako 43-ročný právnik Javier Ordóňez leží na zemi a kričiac prosí dvoch policajtov, ktorí na ňom kľačia, aby ho pustili. Namiesto toho však naňho niekoľkokrát použijú paralyzér.



Polícia muža zadržala pre údajné porušenie koronavírusových opatrení, pretože so skupinou ďalších ľudí v stredu nadránom popíjal na ulici. Následne ho previezla na policajnú stanicu, kde ho údajne zbili a následkom týchto zranení neskôr podľahol.



Demonštranti už tri dni útočia na viaceré policajné stanice a banky, hádžu kamene a zápalné flaše a v Bogote zablokovali viacero ciest. Na ulici vidno ľudí, ako zapaľujú pneumatiky od áut a odpadkové koše, opisuje situáciu na mieste DPA.



„Ako vláda trváme na nulovej tolerancii voči tím, ktorí zneuctia uniformu bezpečnostných síl. Bolí nás to, čo sa stalo včera, ako aj životy, ktoré boli stratené – preto ako krajina musíme odmietnuť akýkoľvek prejav násilia," vyjadril sa k smrti právnika kolumbijský prezident Iván Duque na twitteri. Zároveň prisľúbil rýchle vyšetrenie mužovej smrti.



Kolumbijský minister obrany Carlos Holmes Trujillo pripísal protesty hnutiu na sociálnych sieťach, ktoré sa podľa neho snaží a diskreditovanie reputácie tamojšej polície a o vyvolávanie násilia. Tiež vyhlásil, že do Bogoty vyšle viac ako 1500 policajtov a vojakov za účelom posilnenie bezpečnosti.