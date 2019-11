Kolumbia vyhostí 59 Venezuelčanov, ktorí sa zúčastnili na protestoch

Bogota 25. novembra (TASR) - Kolumbijské úrady v pondelok rozhodli o vyhostení 59 Venezuelčanov v spojitosti s ohrozovaním bezpečnosti v hlavnom meste Bogota počas protivládnych protestov. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na migračný úrad.



Venezuelčania sa podľa vyhlásenia migračného úradu údajne dopustili konania, ktoré "ohrozovalo verejný poriadok a národnú bezpečnosť".



Celoštátne protesty zachvátili Kolumbiu vo štvrtok, keď do ulíc vyšlo viac ako 200.000 ľudí. Demonštranti vyjadrovali nesúhlas s údajnými plánmi vlády zvýšiť vek odchodu do dôchodku a znížiť minimálnu mzdu pre mladých ľudí.



Niektoré z prevažne pokojných demonštrácií prerástli do prejavov násilia a pokračovali aj v piatok. Víkendové zhromaždenia boli prevažne pokojné. Celkovo tri osoby prišli počas protestov o život a jedna utrpela vážne zranenia.



Kolumbijský prezident Iván Duque ešte pred začiatkom protestov vyslovil varovanie, že venezuelský prezident Nicolás Maduro by mohol poslať ľudí, aby vnikli na zhromaždenia a šírili chaos. V sobotu Duque povedal, že medzi násilníckymi protestujúcimi identifikovali niekoľko cudzincov. Duque takisto v sobotu rokoval s novozvolenými guvernérmi a starostami v pokuse potlačiť protesty.