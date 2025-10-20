< sekcia Zahraničie
Kolumbia si povolala svojho veľvyslanca v USA na konzultáciu
Washington ešte v septembri Kolumbii odobral štatút spojenca v boji proti drogám, pretože podľa neho nedokázala zastaviť produkciu kokaínu.
Bogota/Washington 20. októbra (TASR) - Kolumbijský rezort diplomacie v pondelok oznámil, že povolal veľvyslanca v Spojených štátoch Daniela Garcíu-Peu na konzultáciu. Americký prezident Donald Trump predtým oznámil zvýšenie dovozných ciel a zrušenie všetkej finančnej podpory pre Bogotu. Ide o ďalšiu eskaláciu sporu oboch krajín v súvislosti s bojom proti drogám, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Daniel García-Pea, kolumbijský veľvyslanec v Spojených štátoch amerických, bol prezidentom Gustavom Petrom povolaný na konzultáciu a v súčasnosti je v Bogote,“ oznámilo tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. „V najbližších hodinách bude vláda informovať o prijatých rozhodnutiach,“ dodalo.
Trump v nedeľu označil kolumbijského prezidenta Petra za „vodcu nelegálneho obchodu s drogami“ a obvinil ho, že nepodniká dostatočné kroky v boji proti tomuto problému. Oznámil tiež, že Spojené štáty značne znížia finančnú podporu pre Bogotu, keďže jej údajná nečinnosť umožňuje vstup „obrovského množstva“ drog do USA. Petrova administratíva vyjadrenia na adresu prezidenta označila za urážlivé.
Washington ešte v septembri Kolumbii odobral štatút spojenca v boji proti drogám, pretože podľa neho nedokázala zastaviť produkciu kokaínu. Agentúra AP uvádza, že krajina je najväčším svetovým vývozcom kokaínu a pestovanie kľúčovej zložky (kokových listov) tam dosiahlo podľa Organizácie Spojených národov minulý rok historické maximum.
Spojené štáty s deklarovaným cieľom zabrániť vstupu drog na ich územia od augusta rozmiestnili v Karibiku pri pobreží Venezuely svoje vojenské lode. Doposiaľ zaútočili na najmenej šesť plavidiel, pričom útoky si vyžiadali najmenej 27 obetí.
Odborníci podľa agentúry AFP spochybňujú zákonnosť útokov na takéto lode v medzinárodných vodách bez pokusu o zadržanie členov posádky a postavenie ich pred súd.
