Kolumbijský súd pozastavil protidrogovú misiu vojakov USA

Bogota 3. júla (TASR) - Súd v Kolumbii nariadil pozastavenie štvormesačnej misie amerických vojakov určenej na boj proti pašovaniu drog. V piatok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na kolumbijský denník El Tiempo.



Dôvodom pozastavenia bolo neschválenie misie kolumbijským Senátom, hornou komorou parlamentu.



Minister obrany Carlos Holmes Trujillo v pondelok povedal, že do krajiny bolo vyslaných celkovo 52 vojakov. Majú radiť kolumbijskej armáde a trénovať ju pri zásahoch proti nelegálnemu obchodovaniu s narkotikami. Na samotných vojenských operáciách sa zúčastňovať nebudú.



Kolumbijská vláda označila prítomnosť týchto vojakov za súčasť spolupráce s USA, no podľa kritikov by Washington mohol situáciu využiť a zaútočiť na susednú Venezuelu, ktorú obviňujú z pašovania kokaínu.