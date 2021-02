Kolumbia udelí venezuelským utečencom dočasný ochranný status

Bogota 9. februára (TASR) - Kolumbia udelí dočasný ochranný status takmer miliónu nelegálnych migrantov, ktorí do krajiny utiekli zo susednej Venezuely. Informoval o tom v pondelok kolumbijský prezident Iván Duque na spoločnom vystúpení s komisárom Organizácie Spojených národov (OSN) pre utečencov Filippom Grandim.



Táto zmena ovplyvní zhruba 950.000 z celkového počtu 1,7 milióna Venezuelčanov, ktorí sa uchýlili v Kolumbii z dôvodu ekonomickej a politickej krízy v ich domovine. Zmena statusu tiež umožní venezuelským utečencom legálne sa v Kolumbii zamestnať, približuje agentúra Reuters.



Ochranný status bude platiť počas obdobia desiatich rokov, ktoré má utečencom zaistiť dostatok času na to, aby požiadali o povolenia na pobyt v prípade, že chcú v Kolumbii zostať aj po vypršaní tejto lehoty.



Z údajov OSN vyplýva, že v Kolumbii sa v súčasnosti nachádza zhruba 34 percent z 5,4 milióna venezuelských migrantov, ktorí od roku 2015 ušli zo svojej krízami zmietanej krajiny. Kolumbia a Venezuela pritom oficiálne diplomatické vzťahy nenadviazali, pripomína AFP.



Na kolumbijského prezidenta sa spustila vlna kritiky vlani v decembri po tom, čo oznámil, že do tamojšej vakcinačnej kampane proti koronavírusu SARS-CoV-2 vláda nezahrnie venezuelských utečencov, ktorí nie sú schopní dokázať, že sa v krajine nachádzajú legálne. Hromadné očkovanie obyvateľstva sa tam má spustiť 20. februára.