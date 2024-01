Zadržali narkoponorku s takmer 800 kilogramami kokaínu na palube

Bogota 23. januára (TASR) - Kolumbijské námorníctvo zadržalo ponorku, ktorá prevážala takmer 800 kilogramov kokaínu. Tri osoby na jej palube úrady zatkli. TASR informáciu prevzala z utorkovej správy stanice BBC News.



Drogy a podozriví boli prevezení do kolumbijského prístavného mesta Buenaventura. Zo zadržaného množstva kokaínu by sa dali pripraviť približne dva milióny dávok a námorníctvo odhadlo jeho hodnotu na 27 miliónov dolárov (24,8 milióna eur)



Približne 15 metrová "narkoponorka" pravdepodobne smerovala do USA alebo Európy. V kolumbijských vodách ide ako prvé zadržané plavidlo svojho druhu v tomto roku.



Ponorky sú v zločineckých organizáciách obľúbeným spôsobom na prepravu drog. Dokážu sa pohybovať takmer bez spozorovania a po doručení sa dajú potopiť. Často sú podomácky vyrobené zo sklolaminátu a preglejky.



Kolumbia je najväčším producentom kokaínu na svete. Tamojšie námorníctvo vlani zadržalo 30 ton tejto drogy a viac ako päť ton marihuany. V máji minulého roka bola v Kolumbii zadržaná najväčšia "narkoponorka" s tromi tonami kokaínu na palube. Mala približne 30 metrov a tri metre na šírku.



Podľa OSN Kolumbia zaznamenala v roku 2022 nový rekord v produkcii kokaínu, pričom kríky koky sa tam pestujú na rozlohe asi 230.000 hektárov.