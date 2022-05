Kolumbia vydala USA drogového bosa Úsugu, obvineného z pašovania drog

Bogota 5. mája (TASR) - Kolumbia v stredu vydala na trestné stíhanie do USA Dairia Antonia Úsugu, šéfa drogového kartelu Clan del Golfo, ktorý tam čelí obvineniam z pašovania drog. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúr AFP a EFE.



Kolumbijský prezident Iván Duque v stredu na Twitteri Úsugu označil za "najnebezpečnejšieho pašeráka drog na svete" a "vraha" politikov a miestnych aktivistov.



Úsuga sa podľa prezidentových vyjadrení po odpykaní trestu v USA vráti do Kolumbie, aby "zaplatil" za zločiny spáchané v tejto krajine. "Toto vydanie potvrdzuje, že nikto nie je nad kolumbijským štátom," napísal.



Príslušníci kolumbijskej polície Úsugu v stredu previezli z väznice v hlavnom meste Bogota na vojenské letisko, kde ho odovzdali príslušníkom amerického Úradu na kontrolu obchodu s drogami (DEA).



Úsuga bol lídrom jedného z najväčších kolumbijských pašeráckych gangov (Clan de Golfo). Zatkli ho v októbri 2021 v regióne Urabá ležiacom na severozápade krajiny neďaleko hraníc s Panamou. Duque po zatknutí Úsugu a ďalších 90 údajných členov oznámil "koniec" tohto gangu, pripomína AFP.



USA v roku 2009 voči Úsugovi vzniesli obvinenia a ponúkali päť miliónov dolárov za informácie, ktoré by viedli k jeho zatknutiu, pripomína AFP. On a jeho gang podľa obvinení v období v rokoch 2003 až 2012 doviezli do Spojených štátov najmenej 73 ton kokaínu.