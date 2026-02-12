< sekcia Zahraničie
Kolumbia vyhlásila núdzový stav pre záplavy, obetí je najmenej 18
Kolumbijská agentúra pre riadenie katastrof (UNGRD) v pondelok informovala o 22 obetiach, neskôr však tento počet znížila.
Autor TASR
Bogota 12. februára (TASR) - V Kolumbii v stredu vyhlásili núdzový stav po tom, čo v dôsledku záplav prišlo o život najmenej 18 ľudí a tisíce rodín museli opustiť svoje domovov v severnej časti krajiny, známej chovom dobytka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V departmente Córdoba, ktorý patrí medzi najviac zasiahnuté oblasti, zaplavilo domy po tom, ako sa z priehrady vyliala voda a následne aj z viacerých riek. Živel zasiahol viac ako 150.000 obyvateľov.
Úrady uviedli, že záplavy zničili viac než 4300 domov a voda zaliala rozsiahle plochy využívané na pasenie dobytka a poľnohospodárstvo. Združenie chovateľov tvrdí, že zatiaľ uhynulo najmenej 1200 kusov hovädzieho dobytka.
Dekrét o núdzovom stave umožňuje prezidentovi Gustavovi Petrovi prijímať počas 30 dní mimoriadne opatrenia na riešenie krízy vrátane presunu finančných prostriedkov do zasiahnutých departmentov bez súhlasu Kongresu.
Do krajiny koncom januára dorazil studený front zo Severnej Ameriky, ktorý zvýšil zvyčajné množstvo zrážok pre toto obdobie o 64 percent. V Kolumbii sú intenzívne dažde bežné skôr na jar.
