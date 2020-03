Kolumbia vyhlásila v boji proti koronavírusu stav núdze

Bogota 18. marca (TASR) - Kolumbijský prezident Iván Duque vyhlásil v krajine stav núdze, čím sa snaží zastaviť šírenie nového koronavírusu. V stredu nadránom o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Duque na tlačovej konferencii oznámil, že v rámci nových núdzových opatrení musia zostať ľudia vo veku nad 70 rokov v izolácii, a to od 20. marca do 31. mája. Budú mať dovolené odísť z domu len na nákup nevyhnutných potrieb, na prehliadku k lekárovi alebo na nákup liekov.



Toto opatrenie je povinné a preventívne, dodal prezident.



Kolumbia v boji proti šíreniu koronavírusu zatvorila v utorok o polnoci svoje pozemné, námorné a riečne hranice, toto opatrenie bude platiť do 30. mája.