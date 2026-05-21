Kolumbia vyhostila bolívijského veľvyslanca
Na základe reciprocity oznamujeme ukončenie pôsobenia pána Ariela Percyho Molinu Pimentela, uvádza ministerstvo.
Autor TASR
Bogota 21. mája (TASR) - Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí v stredu oznámilo, že bolívijský veľvyslanec opustí Bogotu v rámci recipročného opatrenia. Rezort diplomacie tak reagoval na vyhostenie kolumbijskej veľvyslankyne z Bolívie, o ktorom La Paz informoval niekoľko hodín pred tým. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Bolívia svoje rozhodnutie odôvodnila údajným „zasahovaním“ kolumbijského prezidenta Gustava Petra do vnútroštátnych záležitostí krajiny.
Farmári, robotníci a baníci v Bolívii už niekoľko týždňov demonštrujú proti ekonomickej politike novozvoleného prezidenta Rodriga Paza. Jeho kolumbijský náprotivok cez víkend označil ich protesty na platforme X za „ľudové povstanie“.
„Na základe reciprocity oznamujeme ukončenie pôsobenia pána Ariela Percyho Molinu Pimentela vo funkcii (bolívijského veľvyslanca v Kolumbii),“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí v Bogote.
