Kolumbia vyzýva Venezuelu, aby do januára zverejnila volebné záznamy

Bogota 31. októbra (TASR) - Kolumbia v stredu vyhlásila, že neuzná znovuzvolenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ak jeho vláda nezverejní záznamy z tohtoročného sporného hlasovania pred 10. januárom 2025, keď sa skončí jeho súčasné funkčné obdobie. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Národná volebná rada (CNE) je lojálna Madurovej vláde a v júli vyhlásila jeho víťazstvo len niekoľko hodín po uzavretí volebných miestností- Podľa CNE získal 52 percent odovzdaných hlasov.



Väčšina medzinárodného spoločenstva však odmietla akceptovať Madurovo znovuzvolenie do tretieho šesťročného funkčného obdobia bez podrobného sčítania hlasov. CNE ho nezverejnila, hoci to vyžaduje zákon.



Opozícia odsúdila volebné podvody a zverejnila vlastné výsledky z jednotlivých volebných miestností. Podľa nej dokazujú, že jej kandidát Edmundo González získal 28. júla dve tretiny všetkých odovzdaných hlasov.



CNE uviedla, že opozícia získala 43 percent hlasov. González v septembri utiekol do Španielska, pretože bol na neho vydaný zatykač na základe - podľa jeho strany - vykonštruovaných obvinení.



Kolumbijský minister zahraničných vecí Luis Gilberto Murillo v stredu uviedol, že postoj jeho vlády "zostáva jasný - predloženie zápisnice z (venezuelského) hlasovania sa musí uskutočniť do konca súčasného (Madurovho) prezidentského mandátu, teda do 10. januára 2025".



"V opačnom prípade, ako sa už vyjadril pán prezident (Gustavo Petro), Kolumbia neuzná výsledky" vyhlásené venezuelským volebným orgánom, uviedol Murillo na sociálnej sieti X.



Venezuelský minister zahraničných vecí Yván Gil obvinil Murilla, že na bilaterálnych stretnutiach vystupuje nesmelo, ale "pred mikrofónmi novinárov vychádza najavo vydieranie, ktorého sa mu dostáva od krajnej pravice a Spojených štátov".



Ani susedná Brazília zatiaľ Madurovo znovuzvolenie neuznala a tiež chce vidieť podrobný rozpis výsledkov. Ku Spojeným štátom sa pridalo niekoľko ďalších latinskoamerických krajín vrátane Argentíny a Peru, ktoré podporili tvrdenie o víťazstve opozície.



Murillo začiatkom októbra počas parlamentnej rozpravy povedal, že Kolumbia neuzná Madurovo znovuzvolenie, "pokiaľ sa nerozptýlia všetky pochybnosti".



Potlačenie protestov vo Venezuele po oznámení Madurovho znovuzvolenia si vyžiadalo najmenej 27 mŕtvych, približne 200 zranených a zhruba 2400 zatknutých.