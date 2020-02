V Kolumbii zomrel nájomný vrah drogového baróna Escobara

Bogota 6. februára (TASR) - Najobávanejší nájomný vrah niekdajšieho kolumbijského narkobaróna Pabla Escobara, známy pod prezývkou Pepek (Popeye), zomrel vo štvrtok vo veku 57 rokov po živote naplnenom zločinom, ktorým sa rád chválil na internetovej stránke YouTube. O jeho smrti informovali kolumbijské väzenské úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Jhon Jairo Velásquez sa chválil, že pre "šéfa" Escobara zavraždil stovky ľudí. Escobar bol smutne známy drogový boss prezývaný aj "kráľ kokaínu", ktorého kolumbijská polícia zabila v roku 1993, keď bol na úteku, aby sa vyhol vydaniu do Spojených štátov.



Velásquez zomrel v Národnom stredisku pre liečbu rakoviny v kolumbijskom hlavnom meste Bogota, kde ho od 31. decembra liečili na rakovinu žalúdka.



Vo väzení strávil 23 rokov po tom, čo sa v roku 1992 sám vzdal policajným a justičným orgánom, ale znovu ho zatkli v máji 2018 pre obvinenia z "plánovania páchania zločinov a vydierania", dodali väzenské úrady.



Velásquez bol blízkym komplicom Escobara, keď tento muž riadil z mesta Medellín drogovú ríšu, z ktorej vyviezli do USA tony kokaínu. Vďaka tomu bol Escobar v 80. a 90. rokoch 20. storočia jedným z najbohatších žijúcich mužov.



Escobar reagoval na snahy o jeho vydanie bombovými útokmi autami, únosmi a vraždami, ktoré boli zacielené proti politickým lídrom, novinárom a sudcom.



Escobara zastrelila kolumbijská polícia 2. decembra 1993 v Medellíne, jeho domovskom meste.



V interview pre agentúru AFP v roku 2015 Velásquez tvrdil, že na príkaz Escobara zabil "najmenej 250, možno 300" ľudí.



Velásquez bol vo väzení známy svojou zhovorčivosťou a historkami zo svojho života zločinca.



Keď ho kedysi prepustili z väzenia, spustil na YouTube vlastný kanál nazvaný "Kajúcnik", kde mal vyše milióna sledovateľov.



V roku 2018 ho znovu zatkli pre obvinenia z vydierania a dali ho do väzby - stalo sa to na oslave, ktorej hostiteľom bol šéf kolumbijského vyšetrovania obchodovania s drogami.